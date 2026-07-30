Βόλος: Στην Αθήνα για μόσχευμα στο αυτί ο 6χρονος μετά την επίθεση σκύλου – Με τραύματα και η μητέρα του

Στο Παίδων Αγία Σοφία μεταφέρθηκε την Τετάρτη (29.07.2026) ο 6χρονος μετά την επίθεση που δέχθηκε από αδέσποτο σκύλο στον Βόλο. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του καθώς χρειάζεται μόσχευμα στο αυτί για την αποκατάσταση των τραυμάτων του.

Η επίθεση από τον σκύλο έγινε γύρω στις 11:00 το πρωί, σε πάρκο της Νέας Ιωνίας Βόλου, όταν η 35χρονη μητέρα με τον 6χρονο γιο της τύχαινε να περνάνε από το σημείο.

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Ο μεγαλόσωμος σκύλος άρπαξε με δύναμη το μικρό παιδί, καταφέρνοντάς του δαγκωματιές σε πρόσωπο, κεφάλι και σώμα. Η μητέρα προσπαθούσε για ώρα να απελευθερώσει τον γιο της από τα σαγόνια του σκύλου και χάρη στην επέμβαση περαστικού, το παιδί απομακρύνθηκε.

Ο 6χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Αχιλλοπούλειο νοσοκομείο του Βόλου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία» καθώς χρειάζεται μόσχευμα στο αυτί.

Από την επίθεση τραυματίστηκε και η μητέρα του η οποία φέρει εκδορές και δαγκωματιές στα χέρια της.