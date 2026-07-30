Φωτιά στο Ρέθυμνο: Οι εξωπραγματικοί άνεμοι φουντώνουν τη φωτιά που μαίνεται, παραμένουν καθηλωμένα τα εναέρια – Live όλες οι εξελίξεις

Δραματικές είναι οι ώρες στο Ρέθυμνο καθώς η τεράστια φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη από το μεσημέρι της Πέμπτης (30.7.26) καθώς οι ριπές των ανέμων φτάνουν μέχρι και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Λόγω των μποφόρ τα εναέρια μέσα παραμένουν καθηλωμένα και οι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 224 πυροσβέστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ελέγξουν το πύρινο μέτωπο που έχει έκταση πάνω από 15 χιλιόμετρα. Βαρύ πένθος για τους δύο εθελοντές πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο και τον υποδιοικητή της Πυροσβεστικής στο Γύθειο που άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στη Λακωνία. Παρακολουθείστε live από το newsit.gr όλες τις εξελίξεις
Πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν καεί δεκάδες σπίτια, αγροτικές εγκαταστάσεις και τεράστιες αγροτικές εκτάσεις.
Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, θα μεταβεί το μεσημέρι στο Γερακάρι Ρεθύμνου και στις 17:00 θα παραστεί στην κηδεία του πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.
Στην κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη, στις 12:00, στο χωριό Φούρφουρας, τη Νέα Δημοκρατία θα εκπροσωπήσει ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.
Το μεσημέρι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μεταβεί στο Γερακάρι Ρεθύμνου και στις 17:00 θα παραστεί στην κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασε τη ζωή του στο πύρινο μέτωπο.
Νωρίτερα, στο Σπήλι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθεί την οικογένεια του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του.
Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής συνεχίζεται η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο.
Οι κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά στα σπίτια τους και οι τουρίστες στα καταλύματα της Αγίας Γαλήνης, την ώρα που οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, λόγω των ισχυρών ανέμων.
Ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή παραμένει μόνο ένα ενεργό μέτωπο στην Αγία Παρασκευή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων είναι ιδιαίτερα αυξημένος εξαιτίας των ανέμων που φθάνουν έως και τα 12 μποφόρ.
Όπως εξήγησε, οι εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες δυσκολεύουν το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ δεν έχουν επιτρέψει την αποτελεσματική επέμβαση των εναέριων μέσων, τα οποία επιχείρησαν τέσσερις φορές χωρίς αποτέλεσμα.
Ο κ. Κεφαλογιάννης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, ενώ στάθηκε και στις μεγάλες καταστροφές που υπέστησαν οι κάτοικοι της περιοχής, τόσο σε κατοικίες και υποδομές όσο και στη φυτική παραγωγή. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η κρατική μηχανή και το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα κινηθούν άμεσα για την καταγραφή των ζημιών και την προώθηση των διαδικασιών αποκατάστασης.
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η φωτιά βρίσκεται πλέον σε ύφεση, με τις μοναδικές αναζωπυρώσεις να εντοπίζονται στην Αγία Παρασκευή.
Όπως ανέφερε, η κατάσταση εκτονώνεται και οι κάτοικοι που είχαν απομακρυνθεί επιστρέφουν στα σπίτια τους, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τους τουρίστες που είχαν εκκενώσει προληπτικά την Αγία Γαλήνη και επιστρέφουν στα καταλύματά τους.
Ο δήμαρχος σημείωσε ακόμη ότι είχε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό, στον οποίο παρουσίασε την εικόνα της πυρκαγιάς και την κατάσταση στην περιοχή, επισημαίνοντας πως η πλήρης αποτίμηση των εκτεταμένων ζημιών θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ξενοδόχος και μέλος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου, Μιχάλης Χριστοφοράκης, ο οποίος δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η εικόνα στην Αγία Γαλήνη είναι αισθητά βελτιωμένη και δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα στην περιοχή. Όπως υπογράμμισε, η εκκένωση του οικισμού ήταν καθαρά προληπτική και δεν δημιουργήθηκε πραγματικός κίνδυνος για τον οικισμό ή τους επισκέπτες.
Σύμφωνα με τον ίδιο, με το τελικό «πράσινο φως» από την Πυροσβεστική, είναι θέμα ωρών να επιστρέψουν όλοι οι τουρίστες στα ξενοδοχεία και τα καταλύματά τους. Πρόσθεσε ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και στους Κεραμές, όπου η αλλαγή της διεύθυνσης του ανέμου προκάλεσε νέες εστίες.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει χθες στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Χριστοφοράκης, περίπου 2.000 τουρίστες είχαν απομακρυνθεί προληπτικά από την Αγία Γαλήνη, κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης εκκένωσης.
Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια των δύο πυροσβεστών εξέφρασε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός στο ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι «έδωσαν την υπέρτατη μάχη για την προστασία των πολιτών».
«Δεν σταματάμε. Παρά τη θλίψη μας, συνεχίζουμε τη μάχη», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες ήταν ακραίες, με ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. «Υπέρτατο καθήκον μας είναι η προστασία των πολιτών, των τουριστών και των επισκεπτών», πρόσθεσε.
Αναφερόμενος στο Ρέθυμνο, σημείωσε ότι επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 53 οχήματα και 11 ομάδες δασοκομάντος, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται βόρεια της Αγίας Παρασκευής.
Για τη Σητεία ανέφερε ότι η πυρκαγιά απασχολεί τις δυνάμεις σε δύο σημεία, δυτικά και ανατολικά της Αγίας Τριάδας, ωστόσο η εικόνα είναι καλύτερη και παρουσιάζει βελτίωση.
Όσον αφορά τη Λέσβο, τόνισε ότι στο Πλωμάρι επιχειρούν 52 πυροσβέστες και ομάδες πεζοπόρου και έχουν απομείνει μόνο λίγες ενεργές εστίες, όμως οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό λόγω του κινδύνου αναζωπυρώσεων.
Από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στο Ρέθυμνο, οι αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις απομάκρυναν πάνω από 8.000 ανθρώπους, κατοίκους και τουρίστες για την ασφάλειά τους.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αρκετοί από αυτούς έχουν πάρει εντολή να επιστρέψουν στο σπίτι τους.
Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους χθες, Τετάρτη, στο Ρέθυμνο και το Γύθειο.
Εκ μέρους του Σώματος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, εξέφρασε τη βαθιά οδύνη για την τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στην καταστροφική πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, αλλά και για τον θάνατο του συνάδελφου τους στο Γύθειο.
Ο κ. Πλακιωτάκης ανέφερε ότι (οι τρεις πυροσβέστες) υπηρέτησαν με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης την αποστολή τους, καταβάλλοντας την ύψιστη θυσία στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία αλλά και τον φυσικό πλούτο της πατρίδας μας. Η απώλειά τους συγκλονίζει όλους μας και υπενθυμίζει με τον πιο τραγικό τρόπο το μέγεθος της προσφοράς και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι γυναίκες και οι άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος.
Τέλος, όπως και οι εισηγητές των κομμάτων, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου και την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες και τους οικείους τους, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ξεπερνούν τα 10 μποφόρ οι άνεμοι στο μέτωπο του Ρεθύμνου με αποτέλεσμα να θεωρείται αδύνατη η επιχείρηση των εναέριων μέσων.
Στο σημείο επιχειρούν μόνο επίγειες ομάδες οι οποίες ενισχύονται διαρκώς από τις δυνάμεις της Αθήνας.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, Ιωάννη Αρτοποιό, στη φωτιά στο Ρέθυμνο επιχειρούν 224 πυροσβέστες.
Καλημέρα σας από το newsit.gr. Μαζί θα παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα, με τη φωτιά στο Ρέθυμνο να μαίνεται για δεύτερη συνεχή ημέρα λόγω των ισχυρότατων ανέμων που πνέουν στην περιοχή.