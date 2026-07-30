Φωτιά στο Ρέθυμνο: Οι εξωπραγματικοί άνεμοι φουντώνουν τη φωτιά που μαίνεται, παραμένουν καθηλωμένα τα εναέρια – Live όλες οι εξελίξεις

Στην Αγία Παρασκευή Ρεθύμνου επικεντρώνονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής συνεχίζεται η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο.

Οι κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά στα σπίτια τους και οι τουρίστες στα καταλύματα της Αγίας Γαλήνης, την ώρα που οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή παραμένει μόνο ένα ενεργό μέτωπο στην Αγία Παρασκευή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων είναι ιδιαίτερα αυξημένος εξαιτίας των ανέμων που φθάνουν έως και τα 12 μποφόρ.

Όπως εξήγησε, οι εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες δυσκολεύουν το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ δεν έχουν επιτρέψει την αποτελεσματική επέμβαση των εναέριων μέσων, τα οποία επιχείρησαν τέσσερις φορές χωρίς αποτέλεσμα.

Ο κ. Κεφαλογιάννης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, ενώ στάθηκε και στις μεγάλες καταστροφές που υπέστησαν οι κάτοικοι της περιοχής, τόσο σε κατοικίες και υποδομές όσο και στη φυτική παραγωγή. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η κρατική μηχανή και το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα κινηθούν άμεσα για την καταγραφή των ζημιών και την προώθηση των διαδικασιών αποκατάστασης.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η φωτιά βρίσκεται πλέον σε ύφεση, με τις μοναδικές αναζωπυρώσεις να εντοπίζονται στην Αγία Παρασκευή.

Όπως ανέφερε, η κατάσταση εκτονώνεται και οι κάτοικοι που είχαν απομακρυνθεί επιστρέφουν στα σπίτια τους, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τους τουρίστες που είχαν εκκενώσει προληπτικά την Αγία Γαλήνη και επιστρέφουν στα καταλύματά τους.

Ο δήμαρχος σημείωσε ακόμη ότι είχε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό, στον οποίο παρουσίασε την εικόνα της πυρκαγιάς και την κατάσταση στην περιοχή, επισημαίνοντας πως η πλήρης αποτίμηση των εκτεταμένων ζημιών θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ξενοδόχος και μέλος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου, Μιχάλης Χριστοφοράκης, ο οποίος δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η εικόνα στην Αγία Γαλήνη είναι αισθητά βελτιωμένη και δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα στην περιοχή. Όπως υπογράμμισε, η εκκένωση του οικισμού ήταν καθαρά προληπτική και δεν δημιουργήθηκε πραγματικός κίνδυνος για τον οικισμό ή τους επισκέπτες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, με το τελικό «πράσινο φως» από την Πυροσβεστική, είναι θέμα ωρών να επιστρέψουν όλοι οι τουρίστες στα ξενοδοχεία και τα καταλύματά τους. Πρόσθεσε ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και στους Κεραμές, όπου η αλλαγή της διεύθυνσης του ανέμου προκάλεσε νέες εστίες.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει χθες στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Χριστοφοράκης, περίπου 2.000 τουρίστες είχαν απομακρυνθεί προληπτικά από την Αγία Γαλήνη, κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης εκκένωσης.