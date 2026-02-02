Ελλάδα

Βόλος: Θρασύτατος ληστής σπάει τζαμαρία και εισβάλει σε καφετέρια

Οι αρχές εξετάζουν το οπτικό υλικό και αναζητούν στοιχεία για την ταυτοποίηση του δράστη
Βόλος
Ληστεία στον Βόλο / Thenewspaper

Απίστευτο περιστατικό στον Βόλο με έναν θρασύτατο ληστή να καταγράφεται σε βίντεο να σπάει τζαμαρία και να εισβάλλει σε καφετέρια.

Στο βίντεο που παρουσιάζει το thenewspaper καταγράφεται καρέ καρέ ο ληστής μπαίνει στην καφετέρια στον Βόλο με χαρακτηριστική άνεση, αδιαφορώντας για το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Αμέσως μετά, κινείται μεθοδικά, ανοίγει συρτάρια και ντουλάπια και ερευνά το κατάστημα προκειμένου να εντοπίσει χρήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα κλοπών και διαρρήξεων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στον Βόλο, εντείνοντας την ανησυχία στην τοπική αγορά.

Καταστηματάρχες της περιοχής κάνουν λόγο για αίσθημα ανασφάλειας και δηλώνουν ότι αισθάνονται απροστάτευτοι, ζητώντας ενίσχυση της αστυνόμευσης και αποτελεσματικότερα μέτρα πρόληψης.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν το οπτικό υλικό και αναζητούν στοιχεία για την ταυτοποίηση του δράστη.

Οι επαγγελματίες, από την πλευρά τους, ζητούν άμεσες παρεμβάσεις ώστε να ανακοπεί το κύμα παραβατικότητας που πλήττει το κέντρο και τις γειτονιές της πόλης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
236
105
90
66
64
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τέμπη: Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τα καθίσματα της επιβατικής αμαξοστοιχίας – Δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές πυραντοχής
Η διαπίστωση έλλειψης της απαιτούμενης πυρασφάλειας στο μοιραίο τρένο της Hellenic Train, από πλευράς ΕΟΔΑΣΑΑΜ, συνοδεύεται από 4 συστάσεις ασφαλείας προς τη Hellenic Train, τη ΡΑΣ και τον ΟΣΕ
Στιγμιότυπο από την τραγωδία στα Τέμπη
Newsit logo
Newsit logo