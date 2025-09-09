Βόλος: «Ζω από τύχη» δηλώνει 28χρονη – «Πρώην σύντροφός μου με απειλεί, με βρίζει και με παρακολουθεί επί 12 χρόνια»

Στη φυλακή οδηγήθηκε σήμερα (09.09.2025), 33χρονος που τρομοκρατούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του επί 12 χρόνια, ενώ μάλιστα έγραψε με σπρέι προσωπικά της δεδομένα σε διάφορα σημεία του Βόλου.

Η 28χρονη κατέθεσε στο δικαστήριο ότι η σχέση τους, πριν από 13 χρόνια, διήρκησε μόλις τέσσερις μήνες, καθώς τότε έμαθε ότι ο 33χρονος διατηρούσε παράλληλα σχέσεις και με άλλες γυναίκες. Από τότε, όπως ανέφερε, δεν έχει σταματήσει να την απειλεί, να την βρίζει, να την παρακολουθεί, ακόμα και να τη φτύνει όταν τη συναντά στον δρόμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το gegonota.new, όλα αυτά τα χρόνια η γυναίκα προσπαθούσε να του εξηγήσει με ήρεμο τρόπο ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα ξαναβρούν και πως η σχέση τους έχει λήξει οριστικά. Εκείνος όμως, λόγω της εμμονής του, αδυνατούσε να το καταλάβει.

Στο δικαστήριο η 28χρονη περιέγραψε τον εφιάλτη που βιώνει, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο 33χρονος διαδίδει στα social media, αλλά και σε συγγενείς της μέσω διαδικτύου, ένα βίντεο ερωτικού περιεχομένου στο οποίο εμφανίζεται μία γυμνή κοπέλα, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για την ίδια, κάτι που εκείνη αρνείται κατηγορηματικά.

Μάλιστα, όπως κατέθεσε, ο 33χρονος ζητά από φίλους της, αν έχουν ερωτικά βίντεο με εκείνη, να του τα παραδώσουν ώστε να τα χρησιμοποιήσει για να τη διασύρει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενη σε περιστατικό της περασμένης Τετάρτης (03.09.2025), η 28χρονη κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος είχε καθίσει λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της και την παρακολουθούσε, μέχρι που άρχισε να βάφει με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού της γιαγιάς της, όπου διαμένει, αλλά και σε διπλανές οικίες, διάφορα προσωπικά της δεδομένα.

«Προσβλητικές βλακείες…»

«Ζω από καθαρή τύχη», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι λίγο πριν εκείνος εμφανιστεί είχε μόλις επιστρέψει στο σπίτι. Όπως υποστήριξε, αν την έβρισκε μπροστά του, μπορεί και να τη σκότωνε. Τόνισε επίσης ότι εδώ και 13 χρόνια δεν μπορεί να κυκλοφορεί μόνη της στην πόλη και ότι πάντα φροντίζει να υπάρχει κάποιος για να την βλέπει να μπαίνει με ασφάλεια στο σπίτι και να κλείνει την πόρτα πίσω της.

Υπενθυμίζεται ότι τον 33χρονο βαρύνουν οι κατηγορίες της ενδοοικογενειακής απειλής κατ’ εξακολούθηση με επίμονη παρακολούθηση δραστηριοτήτων και της ενδοοικογενειακής προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι τα περισσότερα από όσα κατέθεσε η πρώην σύντροφός του στο δικαστήριο και στην αστυνομία είναι ψέματα. Αρνήθηκε ότι την παρακολουθούσε ή ότι έστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παραγγελία όπλου. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι μετέβη στο σπίτι της το βράδυ της Τετάρτης, όχι για να την παρακολουθήσει, αλλά για να γράψει, όπως κατέθεσε, τις «προσβλητικές βλακείες» στον τοίχο του σπιτιού της γιαγιάς της και σε γειτονικά κτίρια.

Η δικηγόρος του κατηγορούμενου υπέβαλε αίτημα μειωμένου καταλογισμού λόγω ασθένειας, το οποίο απορρίφθηκε, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι το μόνο που αποδεικνύεται είναι η εμμονή του με την πρώην σύντροφό του, στοιχείο που δεν μειώνει την ικανότητα καταλογισμού.

Τελικώς, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, έκρινε ένοχο τον 33χρονο και για τις δύο πράξεις, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή και χωρίς η έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα, στέλνοντάς τον στη φυλακή.