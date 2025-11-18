Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Βορίζια: Παραδόθηκε ο αδερφός της 56χρονης Ευαγγελίας που σκοτώθηκε στο μακελειό

Ο ίδιος εμφανίστηκε το πρωί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου και παραδόθηκε για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης
Βορίζια
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Στην αστυνομία παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης (18.11.2025) ο Βενιζέλος Φραγκιαδάκης, αδερφός της 56χρονης Ευαγγελίας, που έπεσε νεκρή από ανταλλαγή πυροβολισμών σε κεντρικό δρόμο του χωριού Βορίζια, στο Ηράκλειο

Σε βάρος του αδερφού της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η ανακρίτρια στο πλαίσιο της έρευνας για το μακελειό στο χωριό του Ηρακλείου. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα σύλληψης αφορά σε απόκρυψη όπλων. 

Ο ίδιος εμφανίστηκε το πρωί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου και παραδόθηκε για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
328
100
63
63
58
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Απεργία σε τρένα και Προαστιακό: Εκτεταμένες ακυρώσεις, τροποποιήσεις δρομολογίων και σημαντικές καθυστερήσεις σε όλο το δίκτυο της Hellenic Train
Η 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχουν προκηρύξει οι εργαζόμενοι και οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train σήμερα 18 Νοεμβρίου προκαλεί πλήθος ακυρώσεων και αλλαγών στα δρομολόγια
Αμαξοστοιχία της Hellenic Train
Newsit logo
Newsit logo