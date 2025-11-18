Βορίζια: Παραδόθηκε ο αδερφός της 56χρονης Ευαγγελίας που σκοτώθηκε στο μακελειό

Στην αστυνομία παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης (18.11.2025) ο Βενιζέλος Φραγκιαδάκης, αδερφός της 56χρονης Ευαγγελίας, που έπεσε νεκρή από ανταλλαγή πυροβολισμών σε κεντρικό δρόμο του χωριού Βορίζια, στο Ηράκλειο.

Σε βάρος του αδερφού της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η ανακρίτρια στο πλαίσιο της έρευνας για το μακελειό στο χωριό του Ηρακλείου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα σύλληψης αφορά σε απόκρυψη όπλων.

Ο ίδιος εμφανίστηκε το πρωί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου και παραδόθηκε για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης.