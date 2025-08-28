Βούλα: Γόνος καλής οικογένειας παρακολουθούσε επιχειρηματία για να τον ληστέψει – Οι έρευνες και η σκηνοθετημένη απαγωγή

Η ιστορία μοιάζει κινηματογραφική και παραπέμπει σε αστυνομικές ταινίες του Χόλιγουντ. Ενας 24χρονος νεαρός -γόνος καλής οικογένειας από τη Βούλα– συνελήφθη από το ελληνικό FBI καθώς παρακολουθούσε για μήνες γνωστό επιχειρηματία στο χώρο της εστίασης προκειμένου να τον ληστέψει, ενώ παράλληλα διακινούσε ναρκωτικά στα νότια προάστια, διέπραττε ληστείες και κλοπές.

Μάλιστα είχε περάσει το κατώφλι της Ασφάλειας αρκετές φορές τα τελευταία 10 χρόνια, αφού ο “Δ” ( όπως ήταν το παρατσούκλι του) είχε συλληφθεί για πρώτη φορά στα 15 του χρόνια.

Τότε ειχε σκηνοθέτησει απαγωγή σε βάρος του προκειμένου να εισπράξει λύτρα από τον ευκατάστατο πατέρα του. Λίγα χρόνια αργότερα συνελήφθη γιατί κατείχε σημαντική ποσότητα κοκαΐνης, για κλοπές, ληστείες ενώ τον περασμένο Ιούνιο πιάστηκε να κυκλοφορεί στη Γλυφάδα έχοντας στην κατοχή του ένα σπρέι πιπεριού.

Η πληροφορία

Στη Δίωξη Ναρκωτικών περιήλθε πληροφορία για ημεδαπό άνδρα, με μικρό όνομα «Δ», ο οποίος δραστηριοποιείται πέραν των ληστειών και κλοπών και στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή των Νοτίων Προαστίων της Αττικής και διαμένει στη Βούλα.

Από αστυνομικούς της παραπάνω υπηρεσίας διερευνήθηκε η πληροφορία και πρωινές ώρες της Τρίτης επιτηρήθηκε η οικία στη Βούλα από όπου περί ώρας 08:30 εξήλθε ο “Δ”, επιβιβάστηκε σε μοτοσικλέτα και ακινητοποιήθηκε στη συμβολή των οδών Αρκαδίου και Αθηναϊδος, στη Βούλα.

Κατά την ακινητοποίηση του ο 24χρονος απωθούσε και έσπρωχνε με τα χέρια και τα πόδια του τους αστυνομικούς, με προφανή σκοπό να αποφύγει τον έλεγχο και την ενδεχόμενη σύλληψή του.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε:

• Μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας, μάρκας Apple,

• Ένα κλειδί οχήματος, το οποίο θέτει σε λειτουργία το κλεμμένο αυτοκίνητο

Στην έρευνα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, που διενεργήθηκε στην οικία του στην Βούλα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• Το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ,

• Δύο μπλούζες με το έμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας,

• Δύο ζευγάρια γάντια εργασίας, χρώματος μαύρου,

• Ένα ζεύγος χειροπέδες, χρώματος μαύρου,

• Δύο καπέλα, τύπου jockey, χρώματος μαύρου,

• Ένα εργαλείο θραύσης κρυστάλλων, χρώματος πορτοκαλί και

• Δύο πακέτα γάντια μίας χρήσεως.

Στην πυλωτή της οικίας του κατηγορουμένου στη Βούλα εντοπίστηκε σταθμευμένο το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μάρκας LAND ROVER, μοντέλου RANGE ROVER SPORT, χρώματος μαύρου, το οποίο είχε κλέψει από το Χαλάνδρι στις 28 Απριλίου. Αναφορικά με την πινακίδα κυκλοφορίας που έφερε το όχημα κατά την κατάσχεσή του, διαπιστώθηκε ότι την 25-06-2025 δηλώθηκε απώλεια από τον κάτοχο του οχήματος.

Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• Πέντε καπέλα, τύπου jockey, εκ των οποίων τα τέσσερα μαύρα και το ένα μπεζ,

• Ένα ζευγάρι μαύρα γάντια εργασίας,

• Ένας λοστός, χρώματος κίτρινου,

• Πλήθος tire up και

• Ένα υφασμάτινο περιλαίμιο.



Η παρακολούθηση του επιχειρηματία

Από την περεταίρω έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά της Ζωής & της Ιδιοκτησίας προέκυψε ότι ο 24χρονος μαζί με άγνωστο συνεργό του από το μήνα Απρίλιο του έτους 2025 παρακολουθούσαν τον 43χρονο επιχειρηματία γνωρίζοντας την οικονομική του επιφάνεια με προφανή σκοπό την κλοπή ή ληστεία σε βάρος του.

Κατά την απολογία του ο δράστης ομολόγησε την αποδοχή του κλεμμένου οχήματος, πινακίδας και ότι παρακολουθούσε τον επιχειρηματία μαζί με τον συνεργό του.

Η “απαγωγή” στα 15

Ο νεαρός είναι σεσημασμένος για διακεκριμένες κλοπές, ληστείες, πλαστογραφίες των Νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων. Στα 15 του χρόνια είχε σκηνοθετήσει απαγωγή σε βάρος του προκειμενου να παρει απο τον πατερα του λύτρα!