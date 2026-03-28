Βουλιαγμένη: Σήμερα η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου – Αυξημένα μέτρα για την ασφάλεια της ειδικής ομάδας

Τρεις ημέρες μετά τον εντοπισμό της σορού του αδικοχαμένου 34χρονου δύτη στο λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα σπηλαιοδυτών θα επιχειρήσει σήμερα (28.03.2026) για την ανάσυρσή της.

Πέντε εκπαιδευμένοι σπηλαιοδύτες θα πέσουν στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια περάσματα της χώρας, προσπαθώντας να ανασύρουν την σορό του δύτη που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του, κατά τη διάρκεια κατάδυσης.

Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη μιας και στο «Πηγάδι του Διαβόλου» ρέουν ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα ακόμη και για τους πιο έμπειρους. Εξαιτίας αυτών των ρευμάτων έχασε την ζωή του και ο 34χρονος.

Ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές έχουν τοποθετηθεί στο σημείο, ώστε να δεθούν τα σκοινιά των σπηλαιοδυτών για να κατέβουν με ασφάλεια στο σημείο όπου βρίσκεται η σορός. Το συγκεκριμένο περιβάλλον απαιτεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας και εξειδικευμένη τεχνική προσέγγιση.

Η επιχείρηση έχει σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια, καθώς δεν πρόκειται για μια τυπική ανάσυρση, αλλά για μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει την προσέγγιση του σημείου, τη σταθεροποίηση της σορού και την ασφαλή μεταφορά της στην επιφάνεια.

Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ειδικός εξοπλισμός κατάδυσης, σχοινιά καθοδήγησης και τεχνικές που εφαρμόζονται σε απαιτητικά υποθαλάσσια περιβάλλοντα.

Η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 1,5 ώρα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα ξεκίνησαν την Κυριακή, όταν ο 34χρονος μαζί με έναν φίλο του, έπεσαν στο «Πηγάδι του Διαβόλου» για εξερεύνηση. Τότε, ο δεύτερος δύτης είδε τον φίλο του να παρασέρνεται από τα ρεύματα και βγήκε στην επιφάνεια ζητώντας βοήθεια.

Ο 34χρονος φέρεται πως εγκλωβίστηκε στην σήραγγα αν και για αρκετή ώρα πάλευε να βγει από το «μονοπάτι» των ρευμάτων και να προσεγγίσει την επιφάνεια ξανά. Ο φίλος του, όπως περιέγραψε, επέστρεψε στο σημείο και του άφησε την εφεδρική μπουκάλα οξυγόνου, στην περίπτωση που μπορούσε να την πιάσει ο 34χρονος.

Περιέγραψε ακόμη πως δεν μπορούσε με τίποτα να τον φτάσει και απλά έβλεπε να κουνά τον φακό του.

Μετά από ώρες ερευνών από το λιμενικό, δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και έμπειρων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικά συνεργεία, η σορός του 34χρονο εν τέλει εντοπίστηκε την 25η Μαρτίου.