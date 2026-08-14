Άνεμοι έως 9 μποφόρ σαρώνουν την χώρα, κόκκινος συναγερμός για φωτιές: Απαγορευτικό απόπλου σε Λαύριο και Ραφήνα, ακυρώσεις στον Πειραιά

Σε κόκκινο και πορτοκαλί συναγερμό για φωτιά παραμένουν αρκετές περιοχές της χώρας μας λόγω των μανιασμένων ανέμων που μαίνονται και σήμερα (14.08.2026). Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάνουν έκκληση για αποφυγή δραστηριοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ενώ ήδη έχουν ακυρωθεί δρομολόγια πλοίων στον Πειραιά. Απαγορευτικό απόπλου υπάρχει στα λιμάνια Λαυρίου και Ραφήνας.

Οι άνεμοι θα πνέουν σήμερα τοπικά έως 9 μποφόρ ενώ οι ριπές του ανέμου θα ξεπεράσουν τα 100 χλμ/ώρα. Οι ενισχυμένοι άνεμοι σε συνδυασμό με την ξηρασία δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για εκδήλωση φωτιάς με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε εστίας. Σχετικά με το απαγορευτικό απόπλου τα πλοία σε Ραφήνα και Λαύριο θα παραμείνουν δεμένα αν και τα δρομολόγια προς Μαρμάρι θα διεξάγονται κανονικά.

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Στο λιμάνι του Πειραιά αναμένονται τροποποιήσεις στα δρομολόγια ενώ το Blue Star Paros με προορισμό Σύρο, Τήνο και Μύκονο που ήταν προγραμματισμένο για τις 07:30 αλλά και το δρομολόγιο του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι, παρέμειναν στο λιμάνι.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά προκτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις στα δρομολόγια που προκαλούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Άνω των 100 χλμ/ώρα οι ριπές του ανέμου

Μιλώντας για την εξέλιξη του καιρού, η Αναστασία Τυράσκη τόνισε ότι το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας είναι οι ιδιαίτερα ενισχυμένοι άνεμοι, οι οποίοι, πέρα από τις δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις, αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

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Στην περιοχή του στενού του Καφηρέα καταγράφονται άνεμοι έως και 9 μποφόρ, ενώ πολύ ισχυροί βοριάδες επηρεάζουν το νότιο τμήμα του Ευβοϊκού, τη νότια Εύβοια, τη Σύρο, την Τήνο, την Άνδρο, τη Μύκονο, την Κέα και την Κύθνο.

Στα 8 μποφόρ φτάνουν οι άνεμοι σε αρκετές ακόμη θαλάσσιες περιοχές, μεταξύ άλλων στη Σέριφο και τη Σίφνο, αλλά και σε τμήματα του νοτιοδυτικού και βορειοανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο θυελλωδών ανέμων, οι άνεμοι έως 9 μποφόρ αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον έως τις 16:00, ενώ μέχρι περίπου τις 19:00 υπάρχει πιθανότητα να παραμείνουν σε αυτές τις εντάσεις, πιθανώς με πιο περιορισμένη έκταση και κυρίως στην περιοχή του Καφηρέα.

Οι ριπές των ανέμων αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που επιβαρύνει ιδιαίτερα τις συνθήκες σε περιοχές που ήδη αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ισχυροί βοριάδες, έως και 8 μποφόρ, επικρατούν και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου, όπως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στην ανατολική Κρήτη, στην περιοχή των Κυθήρων και της δυτικής Κρήτης, αλλά και στο βορειοανατολικό Αιγαίο, στη Λήμνο και τη Λέσβο.

Οι ενισχυμένοι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι επηρεάζουν παράλληλα τα ανατολικά ηπειρωτικά, από τη Στερεά Ελλάδα και νοτιότερα έως την Πελοπόννησο. Στο Ιόνιο οι συνθήκες είναι καλύτερες, αν και εκεί οι άνεμοι φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Τι καιρό θα κάνει τον Δεκαπενταύγουστο

Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, ο βοριάς θα παραμείνει ενισχυμένος, αλλά δεν αναμένεται να φτάσει γενικευμένα τα 9 μποφόρ. Εάν καταγραφεί τέτοια ένταση, θα αφορά κυρίως το στενό του Καφηρέα. Στο υπόλοιπο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7-8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ημερών. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο θα κυμανθεί περίπου στους 26-28 βαθμούς, τοπικά έως 30, ενώ στη δυτική Ελλάδα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς.

Την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί και το μελτέμι θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί, με τους ανέμους στο Αιγαίο να περιορίζονται στα 6-7 μποφόρ. Η εξασθένηση των ανέμων αναμένεται να προσφέρει ανάσα και στις περιοχές που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, μεταξύ αυτών και η Αττική.

Από τη Δευτέρα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν περαιτέρω, ενώ θα αυξηθεί λίγο η αστάθεια στα ηπειρωτικά, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ωστόσο, από τη Δευτέρα αναμένεται εκ νέου άνοδος της θερμοκρασίας, μετά τη σημαντική δροσιά του Σαββατοκύριακου.

Ακραίος συναγερμός για φωτιά σε Αττική, Στερεά και Πελοπόννησο

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για αύριο Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Ο καιρός σήμερα 14.08.2026

Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Θα φτάσει τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 36 βαθμούς.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.



Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.



Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, όμως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική Στερεά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά 7 με 8 και στη νότια Εύβοια τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.



Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.



Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα βόρεια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για Δεκαπενταύγουστο

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς.

Πρόγνωση για Κυριακή 16.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και την Εύβοια και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στην Ήπειρο.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Πρόγνωση για Δευτέρα 17.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα νοτιοανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.