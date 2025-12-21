Ελλάδα

«Βούλιαξαν» από κόσμο τα καταστήματα στην Ερμού: Χιλιάδες ψώνισαν τα δώρα των Χριστουγέννων – Δείτε βίντεο

Οι Αθηναίοι συνδύασαν την κυριακάτικη βόλτα με τις αγορές τους
Ερμού
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Κοσμοσυρροή στην Ερμού, από νωρίς το πρωί της Κυριακής (21.12.2025). Οι Αθηναίοι ξεχύθηκαν στον πιο εμπορικό δρόμο της Αθήνας μιας και σήμερα τα καταστήματα είναι ανοιχτά.

Με το που τα καταστήματα της Ερμού άνοιξαν τις πόρτες τους, οι πολίτες έτρεξαν για να αγοράσουν όσα δεν πρόλαβαν τις προηγούμενες ημέρες, εκμεταλλευόμενοι πλήρως το εορταστικό ωράριο.

​Η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας είναι άκρως εντυπωσιακή. Οι δρόμοι γύρω από την Ερμού έχουν κυριολεκτικά «βουλιάξει» από κόσμο με τους χιλιάδες πολίτες να συνδυάζουν την κυριακάτικη βόλτα με την έρευνα αγοράς, προκειμένου να προμηθευτούν όλα όσα χρειάζονται για τα Χριστούγεννα.

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη τόσο στους πεζόδρομους όσο και εντός των καταστημάτων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
254
230
133
129
105
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ο χάρτης των αγροτικών μπλόκων σε όλη την Ελλάδα - Ανοιχτά τα διόδια, κλείνουν τη Δευτέρα τα Τέμπη για τα φορτηγά
Νέα μπλόκα σε κεντρική και δυτική Ελλάδα αλλά και Πελοπόννησο - Μπλόκαραν την είσοδο των Καλαβρύτων οι αγρότες - Ενισχύονται οι κινητοποιήσεις σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
24
Newsit logo
Newsit logo