«Βούλιαξαν» από κόσμο τα καταστήματα στην Ερμού: Χιλιάδες ψώνισαν τα δώρα των Χριστουγέννων – Δείτε βίντεο

Κοσμοσυρροή στην Ερμού, από νωρίς το πρωί της Κυριακής (21.12.2025). Οι Αθηναίοι ξεχύθηκαν στον πιο εμπορικό δρόμο της Αθήνας μιας και σήμερα τα καταστήματα είναι ανοιχτά.

Με το που τα καταστήματα της Ερμού άνοιξαν τις πόρτες τους, οι πολίτες έτρεξαν για να αγοράσουν όσα δεν πρόλαβαν τις προηγούμενες ημέρες, εκμεταλλευόμενοι πλήρως το εορταστικό ωράριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

​Η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας είναι άκρως εντυπωσιακή. Οι δρόμοι γύρω από την Ερμού έχουν κυριολεκτικά «βουλιάξει» από κόσμο με τους χιλιάδες πολίτες να συνδυάζουν την κυριακάτικη βόλτα με την έρευνα αγοράς, προκειμένου να προμηθευτούν όλα όσα χρειάζονται για τα Χριστούγεννα.

Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη τόσο στους πεζόδρομους όσο και εντός των καταστημάτων.