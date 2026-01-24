Βριλήσσια: Βίντεο ντοκουμέντα από το περιστατικό με την υπάλληλο των ΕΛΤΑ και οδηγό

Βίντεο ντοκουμέντα από το περιστατικό με υπαλλήλου από τα ΕΛΤΑ Βριλησσίων και έναν οδηγό φέρνει στο φως το newsit.gr.

Το επεισόδιο έγινε το πρωί του Σαββάτου (24.01.2026) έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια με έναν άνδρα να κατηγορείται ότι παρασέρνει μια γυναίκα με το αυτοκίνητό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα βίντεο ντοκουμέντα βλέπουμε τον πελάτη των ΕΛΤΑ να βγαίνει από το κατάστημα και να πηγαίνει προς το αυτοκίνητό του. Στην συνέχεια διακρίνεται η υπάλληλος να τον κυνηγάει να υπογράψει το χαρτί παραλαβής αλλά και να δώσει τα στοιχεία του. Ο άνδρας ωστόσο έχει μπει στο αμάξι του και στην συνέχεια φαίνεται να την χτυπάει ελαφρά με το όχημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άνδρας με το αμάξι επέστρεψε, ήρθε η αστυνομία και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ από ασθενοφόρο με έναν ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι.

Σε άλλο βίντεο που έρχεται στο φως από το newsit.gr φαίνεται η στιγμή που περαστικοί σταματούν τον οδηγό του αυτοκινήτου.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη, ενώ η γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρά και η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία.