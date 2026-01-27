Χαϊδάρι: Η στιγμή που ο 19χρονος και ο 21χρονος «χτυπούν» κατάστημα – Βίντεο από την εγκληματική τους δράση

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται δύο μέλη συμμορίας που έκαναν ληστείες και κλοπές σε καταστήματα εστίασης σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω συνέλαβαν το πρωί της περασμένης Παρασκευής στην περιοχή του Χαϊδαρίου έναν 19χρονο και έναν 21χρονο, ως μέλη της συμμορίας που πραγματοποιούσε ληστείες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο νεαροί το πρωί της περασμένης Πέμπτης είχαν διαπράξει ληστεία σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Χαϊδαρίου, απ’ όπου αφαίρεσαν από υπάλληλο με την απειλή χρήσης όπλου και μαχαιριού χρηματικό ποσό.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση συμμορίας που διαπράττει ληστείες και κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα, παράβαση του νόμου περί όπλων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, τουλάχιστον από τις αρχές του 2025, με σκοπό την τέλεση ληστειών και κλοπών κυρίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τη συνακόλουθη αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

τα μέλη της συμμορίας δρώντας κατά κύριο λόγο μεταμεσονύκτιες με πρώτες πρωινές ώρες, επέλεγαν καταστήματα τα οποία λειτουργούσαν σε αυτό το χρονικό διάστημα και στα οποία είτε είχαν εργαστεί στο παρελθόν, είτε είχαν επισκεφθεί σε προγενέστερο χρόνο προκειμένου να πραγματοποιήσουν κατόπτευση των χώρων.

Στη συνέχεια, εισέρχονταν έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με μάσκες και κουκούλες και αφού ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους με την απειλή χρήσης πιστολιού και μαχαιριού, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά.

Σε πολλές περιπτώσεις πριν από την τέλεση των ληστειών, αφαιρούσαν δίκυκλες μοτοσυκλέτες τις οποίες χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των ληστειών.

Σε μία περίπτωση οι δράστες δε δίστασαν να τραυματίσουν υπάλληλο με τη χρήση αεροβόλου όπλου.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός που είχαν χρησιμοποιήσει κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων, επτά αμπούλες αερίου αεροβόλου όπλου, δύο τρίφτες και μικροποσότητα κάνναβης.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης τους αποτελεί το γεγονός ότι είχαν αποκρύψει αεροβόλο πιστόλι, μαχαίρι και γάντια που είχαν χρησιμοποιήσει στις εγκληματικές τους πράξεις σε θαμνώδες σημείο στον προαύλιο χώρο σχολικού κτιρίου στο Χαϊδάρι.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 17 περιπτώσεις ληστειών και κλοπών σε Χαϊδάρι, Αιγάλεω και Περιστέρι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.