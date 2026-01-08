Συμβαίνει τώρα:
Χαϊδάρι: Νεκρός 64χρονος σε τροχαίο – Τον παρέσυρε φορτηγό

Ο οδηγός του φορτηγού, ηλικίας 61 ετών, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Τροχαία
Ασθενοφόρο
Ασθενοφόρο / Eurokinissi

Τραγικό τέλος είχε το βράδυ της Τετάρτης ένας 64χρονος άνδρας, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα όταν παρασύρθηκε από μικρό φορτηγό  στην περιοχή του Χαϊδαρίου.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 22:20 το βράδυ της Τετάρτης (07.01.2026), στη Λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστωθεί πώς συνέβη το δυστύχημα.

Ο οδηγός του φορτηγού, ηλικίας 61 ετών, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Τροχαία, με στόχο τη πλήρη διαλεύκανση των αιτιών και των συνθηκών του τροχαίου.

Παράλληλα, η αστυνομία απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε πολίτη διαθέτει πληροφορίες ή οπτικό υλικό, όπως βίντεο από κάμερες ασφαλείας ή κινητά τηλέφωνα, να συνδράμει στις έρευνες, ώστε να ριχτεί φως στα ακριβή αίτια του τραγικού δυστυχήματος.

Ελλάδα
