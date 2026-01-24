Ελλάδα

Χαϊδάρι: Συνελήφθη 27χρονος που έτρεχε με σχεδόν 200 χιλιόμετρα την ώρα στην Σχιστού – Σκαραμαγκά

Ο 27χρονος κινούνταν με ταχύτητα 177 χλμ/ώρα, αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 80 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το κατά 97 χλμ/ώρα
Περιπολικό
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Στη σύλληψη ενός 27χρονου οδηγού ο οποίους έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην λεωφόρου Σχιστού – Σκαραμαγκά στο Χαϊδάρι, προχώρησαν οι αρχές το βράδυ της Παρασκευής (23.01.2026).

Έπειτα από ελέγχους της τροχαίας στην περιοχή του Χαϊδαρίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και προχώρησαν στη σύλληψη του 27χρονου, ο οποίος κινούνταν επί της λεωφόρου Σχιστού -Σκαραμαγκά, με ταχύτητα 177 χλμ/ώρα, αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 80 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το κατά 97 χλμ/ώρα.

Σε βάρος του 27χρονου οδηγού σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη 27χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε χτες το βράδυ (23-1-2026) επί της Λεωφ. Σχιστού -Σκαραμαγκά, στην περιοχή του Χαϊδαρίου, να κινείται με ταχύτητα 177 χλμ/ώρα.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 27χρονος κινούνταν με 177 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 97 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του 27χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

