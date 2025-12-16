Χαλάνδρι: Η καταδίωξη και η στιγμή της σύλληψης του γιου του Μιχάλη Κατρίνη – Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνεται η στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος πρωταγωνίστησε τα ξημερώματα της Τρίτης (16.12.25) στο Χαλάνδρι, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Το οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε προέρχεται από κάμερα ασφαλείας στην οδό Αποστολοπούλου στο Χαλάνδρι όπου οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα στο οποίο, εκτός από τον 16χρονο γιο του Μιχάλη Κατρίνη, επέβαιναν άλλα πέντε άτομα. Οι αστυνομικοί αφού κατέβηκαν από τα περιπολικά προσέγγισαν με τα όπλα προτεταμένα προς το ύποπτο αυτοκίνητο ενώ φώναζαν συνεχώς «κάτσε κάτω» και «σβήσε τη μηχανή!».

Μάλιστα ο ένας από αυτούς ηλικίας 15 ετών είχε κρυμμένο επιμελώς ένα κουζινομάχαιρο, το οποίο αντιλήφθηκαν οι αστυνομικοί.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον οδηγό και τον 15χρονο που είχε μαζί του το μαχαίρι ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Όλα ξεκίνησαν στις 04:00 τα ξημερώματα οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι για να σταματήσει στη διασταύρωση των οδών Μεσογείων και Τζαβέλλα. Ωστόσο, ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.

Ο οδηγός αγνοώντας τα σήματα της τροχαίας μπήκε παράνομα σε μονόδρομους για να αποφύγει τη σύλληψη, ωστόσο στο ύψος της οδού Αποστολοπούλου το όχημα ακινητοποιήθηκε από την αστυνομία.

Η ανάρτηση του Μιχάλη Κατρίνη

Με ανάρτησή του στα social media το πρωί της Τρίτης ο Μιχάλης Κατρίνης παραδέχεται ότι ο 16χρονος που συνελήφθη στο Χαλάνδρι είναι γιος του.

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση» γράφει στην ανάρτησή του ο Μιχάλης Κατρίνης.