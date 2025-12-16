Συμβαίνει τώρα:
Μιχάλης Κατρίνης: Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, ο νόμος ισχύει για όλους

«Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση» γράφει στην ανάρτησή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
O Μιχάλης Κατρίνης
O Μιχάλης Κατρίνης / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ο μικρός γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη, είναι ο 16χρονος που συνελήφθη στο Χαλάνδρι τα ξημερώματα της Τρίτης (16.12.25) επειδή οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Με ανάρτησή του στο Facebook o Μιχάλης Κατρίνης παραδέχεται ότι ο μικρός του γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα στο Χαλάνδρι, «πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ συνελήφθη μαζί με έναν ακόμα ανήλικο που είχε επιμελώς κρυμμένο ένα μαχαίρι στο αυτοκίνητο που επέβαιναν μαζί με τέσσερις ακόμα ανήλικους στο Χαλάνδρι.

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση» γράφει στην ανάρτησή του ο Μιχάλης Κατρίνης.

 

Ο 16χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Παράλληλα, συνελήφθη η μητέρα του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών στο αυτοκίνητο, διαπιστώθηκε ότι 15χρονος συνοδηγός είχε πάνω του κρυμμένο ένα κουζινομάχαιρο και συνελήφθη. 

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν επίσης ένας 17χρονος, δυο 16χρονοι και ένας 15χρονος. Και οι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι. 

