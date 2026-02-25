Ελλάδα

Χαλκίδα: 14χρονος πήρε κρυφά κλειδιά του αυτοκινήτου και τράκαρε στην Οινόη – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Χρειάστηκε η διακομιδή του 14χρονου σε νοσοκομείο της Αθήνας - Εκτοξεύτηκε από το παρμπριζ του αυτοκινήτου
Ασθενοφόρο
Photo / Eurokinissi

Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο με ανήλικο συνέβη το απόγευμα της Τρίτης 24.02.2026, στην Οινόη, με έναν 14χρονο να παίρνει κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου από τη Χαλκίδα και να καρφώνεται σε δέντρο.

Το νέο τροχαίο ατύχημα, συνέβη στην περιοχή της Οινόης Βοιωτίας, κοντά στα όρια με τον Δήμο Χαλκιδέων, ενώ οι μνήμες από το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα με οδηγό έναν ανήλικο, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 15χρονο, είναι ακόμη νωπές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, ο 14χρονος φέρεται να πήρε κρυφά το αυτοκίνητο των γονιών του, να έχασε τον έλεγχο του οχήματος και να προσέκρουσε σε δέντρο καθώς έφυγε από το παρμπρίζ και βγήκε εκτός του οχήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Μετά το τροχαίο, ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γιατροί τον διασωλήνωσαν λόγω των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που είχε. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία. Ο 14χρονος νοσηλεύεται πλέον διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Παίδων, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.

