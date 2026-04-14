Χαλκίδα: 21χρονη κατήγγειλε ότι ο πατριός της ασέλγησε σε βάρος της ενώ κοιμόταν

Μία σοβαρή καταγγελία για ασέλγεια ερευνούν οι αστυνομικοί στη Χαλκίδα. Μία 21χρονη κατονόμασε τον πατριό της ότι μπήκε στο δωμάτιό της τη στιγμή που κοιμόταν και ασέλγησε σε βάρος της.

Η 21χρονη προσήλθε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα της Χαλκίδας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14.04.2026), περίπου στις 04:20, για να καταθέσει με κάθε λεπτομέρεια όσα συνέβησαν στο σπίτι της λίγη ώρα νωρίτερα με δράστη τον πατριό της.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ενόρκως στους αστυνομικούς, ο 40χρονος άνδρας πήγε στο σπίτι της περίπου στις 02:07 τα ξημερώματα. Εκείνη τη στιγμή η κοπέλα βρισκόταν στο δωμάτιό της και κοιμόταν.

Όπως περιέγραψε η νεαρή κοπέλα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr, ο δράστης φέρεται να προέβη σε βάναυσες ασελγείς χειρονομίες εις βάρος της, παραβιάζοντας τον προσωπικό της χώρο και προσβάλλοντας την αξιοπρέπειά της με τον πλέον απρεπή τρόπο.

Η 21χρπονη περιέγραψε με σαφήνεια τις κινήσεις του πατριού της, ζητώντας την άμεση ποινική του δίωξη.

Αμέσως μετά τη λήψη της ένορκης κατάθεσης, οι αστυνομικές αρχές ενεργοποίησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αναζήτηση του 40χρονου.

Οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών επικεντρώνονται σε πιθανά σημεία όπου μπορεί να έχει αναζητήσει καταφύγιο ο ύποπτος, με σκοπό τη σύλληψή του πριν την εκπνοή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά σε αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της αξιοπρέπειας. Οι υπηρεσίες έχουν ήδη κοινοποιήσει το σήμα αναζήτησης σε όλα τα περιπολικά της περιοχής, καθώς η προθεσμία για το αυτόφωρο λήγει τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 15 Απριλίου.

Μέχρι αυτή την ώρα (σ.σ. 21:52), ο άνδρας παραμένει ασύλληπτος.