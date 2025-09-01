Χαλκίδα: Αϊ Βασίλης έφερε τα Χριστούγεννα σε παραλία της Εύβοιας εν μέσω καλοκαιριού

Αν και απομένουν σχεδόν τέσσερις μήνες μέχρι τα Χριστούγεννα, λουόμενος στην Εύβοια αποφάσισε να βγάλει τη στολή του Αϊ Βασίλη από την ντουλάπα προκειμένου να την… αερίσει!

Λίγες ώρες πριν την -ημερολογιακή- ολοκλήρωση του καλοκαιριού, άνδρας εμφανίστηκε στην παραλία της Χαλκίδας, στην Εύβοια, με την χαρακτηριστική κόκκινη στολή του Αϊ Βασίλη, προκαλώντας έκπληξη σε όσους έτυχε να περνούν από το σημείο.

