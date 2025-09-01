Συμβαίνει τώρα:
Χαλκίδα: Αϊ Βασίλης έφερε τα Χριστούγεννα σε παραλία της Εύβοιας εν μέσω καλοκαιριού

Στην ξαπλώστρα ήταν απλωμένα κόκκινα ρούχα και πετσέτες, με τον Άι Βασίλη να απολαμβάνει την θαλπωρή του ήλιου και βουτιές στην θάλασσα
Καλοκαίρι στην Εύβοια με τον Αϊ Βασίλη
Αυγουστιάτικα Χριστούγεννα σε παραλία της Εύβοιας (evima.gr)

Αν και απομένουν σχεδόν τέσσερις μήνες μέχρι τα Χριστούγεννα, λουόμενος στην Εύβοια αποφάσισε να βγάλει τη στολή του Αϊ Βασίλη από την ντουλάπα προκειμένου να την… αερίσει!

Λίγες ώρες πριν την -ημερολογιακή- ολοκλήρωση του καλοκαιριού, άνδρας εμφανίστηκε στην παραλία της Χαλκίδας, στην Εύβοια, με την χαρακτηριστική κόκκινη στολή του Αϊ Βασίλη, προκαλώντας έκπληξη σε όσους έτυχε να περνούν από το σημείο.

Στην ξαπλώστρα ήταν απλωμένα κόκκινα ρούχα και πετσέτες, με τον Άι Βασίλη να απολαμβάνει την θαλπωρή του ήλιου και βουτιές στην θάλασσα.

@kwstakhs49 Χαλκίδα εγγύηση #trelanera #chalkida ♬ original sound – mariosmetsis

Το σκηνικό, που έλαβε χώρα στην παραλία Λιανή Άμμος, στην Χαλκίδα, ήταν εμπλουτσιμένο και με το παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο δέντρο και όπως ήταν φυσικό προκάλεσε χαμόγελα αλλά και αμηχανία σε όσους το παρακολούθησαν.

