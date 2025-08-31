Ελλάδα

Χαλκιδική: Άγνωστος πυροβόλησε σκύλο μέσα σε σπίτι – «Υπάρχει ένας δολοφόνος ανάμεσά μας»

Η καταγγελία για το φρικτό περιστατικό στη Χαλκιδική - «Βάλτε ένα λιθαράκι να βρεθεί ο ένοχος»
Σκύλος
Ο σκύλος που τον πυροβόλησαν / Photo / Facebook

Θα μπορούσε να είναι βγαλμένο από κάποιον εφιάλτη, όμως μια οικογένεια στην Χαλκιδική, έχασε τον σκύλο της με τον χειρότερο τρόπο. Κάποιος τον πυροβόλησε στην καρδιά μέσα στην αυλή του σπιτιού τους.

Ακόμη ένα αποτρόπαιο συμβάν με θανάτωση ζώου και συγκεκριμένα σκύλου, καταγράφηκε στην Χαλκιδική σύμφωνα με καταγγελία. Το περιστατικό συνέβη στην Αρναία Χαλκιδικής, όταν η Λόλα, το σκυλάκι μιας οικογένειας, βρέθηκε νεκρή στην αυλή του σπιτιού τους.

«Δεν μας έχει μείνει τίποτα άλλο πέρα από εσάς. Βοηθήστε να μπει ένα τέλος σε τέτοιες εγκληματικές πράξεις. Βάλτε ένα λιθαράκι ώστε να τιμωρηθεί ο ένοχος και να μην ξανασυμβεί ποτέ», δηλώνουν μεταξύ άλλων οι ιδιοκτήτες του σκύλου που όπως τονίζουν πως «στο χωριό υπάρχει κάποιος που φτάνει με το όπλο του στην αυλή των συγχωριανών του, ένας δολοφόνος ανάμεσά μας»

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας

«Βλέπετε αυτό το πλασματάκι στην αγκαλιά μου;

Βλέπετε πως γελούν τα μάτια μου αγκαλιάζοντας το σφιχτά;

Αυτή την ευτυχία μας την στέρησαν. Έφτασαν ως το σπίτι μας και μας την στέρησαν.

Φτάσανε ως την αυλή μας και εκτέλεσαν την Λόλα μας, ένα μέλος της οικογένειά μας, εν
ψυχρώ.

Ένας άνθρωπος, έτσι τον βλέπουμε τουλάχιστον ανάμεσα μας, ως φυσιολογικό, ντύθηκε, άφησε το σπίτι του, πήρε το όπλο του και έφτασε ως την αυλή μας, ένοπλος, είδε στα μάτια την Λόλα, είδε την αγνότητα της, την ανιδιοτελή της αγάπη, την τρυφερότητα της σε ζώα και ανθρώπους και πάτησε την σκανδάλη. Και την σκότωσε. Η Λόλα δεν θα τρέχει πια στην αυλή μας. Δεν θα σκάβει, δεν θα τρέχει στα χόρτα που τόσο της άρεσε. Δεν θα την ξανά δω να με περιμένει στην αυλή όταν φτάνω στο χωριό.

Στο χωριό που πλέον γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας δολοφόνος ανάμεσα μας. Ένας άνθρωπος που φτάνει με το όπλο του στην αυλή των συγχωριανών του.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΕΡΜΑ, να με βοηθήσετε. Να μας βοηθήσετε.

Με οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία για την Δευτέρα το βράδυ. Μεταξύ 9 και 12.

Η Λόλα δεν θα γυρίσει πίσω. Μας την πήραν μακριά. Μας στέρησαν αυτό το υπέροχο πλάσμα.

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τιμωρηθεί ο ένοχος. Και να μην θρηνήσει άλλη οικογένειά χάνοντας ένα μέλος της. Σπάζοντας την ομερτά.
6985958144 ή μήνυμα εδώ ή σε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας μας.
Λόλα μου, την καρδιά σου μόνο με μια σφαίρα θα μπορούσαν να την σταματήσουν. Να αγαπά και να δίνει.

Μέσα μας όμως θα ζεις για πάντα. Σ’αγαπώ. Για πάντα».

 

Σύμφωνα με την οικογένεια, που καταγγέλλει το συμβάν στο Facebook, ο δράστης γνώριζε και σχεδίασε τη δολοφονία.

