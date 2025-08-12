Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας έως την Πέμπτη σε 4 περιοχές λόγω αυξημένου κίνδυνου εκδήλωσης φωτιάς

Παρατείνεται έως το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης (14.08.2025) η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους για περιοχές δήμων Χαλκιδικής, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής φωτιάς.

Με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, Κατερίνας Ζωγράφου, το μέτρο που πάρθηκε παρατείνεται έως τις 8 το πρωί της 14ης Αυγούστου 2025 και αφορά 4 περιοχές.

Συγκεκριμένα: