Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας έως την Πέμπτη σε 4 περιοχές λόγω αυξημένου κίνδυνου εκδήλωσης φωτιάς

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Χερσόνησο Κασσάνδρας, Χερσόνησο Σιθωνίας, δήμο Αριστοτέλη και στον ορεινό όγκο Χολομώντα
Πυροσβεστικό όχημα
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Παρατείνεται έως το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης (14.08.2025) η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους για περιοχές δήμων Χαλκιδικής, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής φωτιάς.

Με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, Κατερίνας Ζωγράφου, το μέτρο που πάρθηκε παρατείνεται έως τις 8 το πρωί της 14ης Αυγούστου 2025 και αφορά 4 περιοχές.

Συγκεκριμένα:

  • στη Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου),
  • στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά),
  • στον δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).
  • στον ορεινό όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, Περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).
