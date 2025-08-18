Ελλάδα

Χαλκιδική: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 5 ανήλικοι που κατηγορούνταν ότι λήστεψαν 15χρονο

Είχαν κλέψει αλλά και τραυματίσει σοβαρά τον 15χρονο
Περιπολικό
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙAΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι πέντε ανήλικοι, που κατηγορούνταν για ληστεία που έκαναν εναντίον δύο ανηλίκων τα ξημερώματα του Σαββάτου 16.08.2025 στην παραλία της Νέας Ποτίδαιας Χαλκιδικής.

Αυτοί κατηγορούνταν ότι προσέγγισαν στη Νέα Ποτίδαια Χαλκιδικής δύο ανήλικους με σκοπό την ληστεία και με χρήση σωματικής βίας σε βάρος τους, έκλεψαν το τσαντάκι του ενός από αυτούς, ηλικίας 15 ετών, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και μία κάρτα τράπεζας.

Οι περιοριστικοί όροι αφορούσαν κατά περίπτωση την απαγόρευση εξόδου και την εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα ή στο σπίτι προξενικής αρχής για τους τρεις από αυτούς που είναι κάτοικοι εξωτερικού.

Οι 5 ανήλικοι στην Χαλκιδική απολογήθηκαν στον ανακριτή Πολυγύρου για το αδίκημα της ληστείας, και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo