Χαλκιδική: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης 49χρονης Γερμανίδας σε δύσβατη περιοχή

Επιχείρηση για τη διάσωση μιας 49χρονης Γερμανίδας στήθηκε το πρωί της Παρασκευής (07.08.2026) στη Χαλκιδική.

Η γυναίκα είχε τραυματιστεί ενώ βρισκόταν σε δύσβατο σημείο στην περιοχή της Συκιάς στη Χαλκιδική και στήθηκε άμεσα επιχείρηση διάσωσης για τον εντοπισμό της,

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Το περιστατικό έγινε γνωστό όταν άτομο που βρισκόταν μαζί της επικοινώνησε με το 112 και ζήτησε βοήθεια. Μέσω της κλήσης έγινε άμεσα ο γεωεντοπισμός τους, ώστε οι διασώστες να μπορέσουν να φτάσουν στο σημείο.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νέου Μαρμαρά. Λόγω του δύσβατου εδάφους χρειάστηκε να προσεγγίσουν προσεκτικά το σημείο όπου βρισκόταν η τραυματισμένη γυναίκα.

Όταν την εντόπισαν, διαπίστωσαν ότι είχε τραυματιστεί στο πόδι. Οι πυροσβέστες την τοποθέτησαν σε φορείο και ξεκίνησαν τη μεταφορά της προς ασφαλές και προσβάσιμο σημείο.

Εκεί περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την 49χρονη. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία το μεσημέρι της Παρασκευής.