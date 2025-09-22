Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Χαλκιδική: Η γυναίκα πίσω από την απόδραση του 32χρονου Αλβανού και η ληστεία της Ουκρανής τουρίστριας

Το βασικό ερώτημα για τις αρχές είναι πώς είναι δυνατόν να δραπετεύσει από τη φυλακή ένα μήνα πριν την αποφυλάκισή του
Ο 32χρονος δραπέτης
Ο 32χρονος δραπέτης
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Μία γυναίκα είναι το πρόσωπο «κλειδί» στην απόδραση ενός 32χρονου κρατούμενου, ενώ την ίδια ώρα ερευνάται η εμπλοκή του στη ληστεία σε βάρος μιας νεαρής Ουκρανής στη Χαλκιδική.

Σε ένα πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της ληστείας 25χρονης Ουκρανής τουρίστριας στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής με βασικο ύποπτο εναν Αλβανό δραπέτη.

Η ίδια, σε φωτογραφίες που της έδειξαν οι αστυνομικοί, αναγνώρισε στο πρόσωπο του 32χρονου δραπέτη των φυλακών ως τον άνθρωπο που τους επιτέθηκε, τη χτύπησε και της άρπαξε 2.000 ευρώ.

Ομως, οι αναλυτές της Ασφάλειας προσπαθούν να εντοπίσουν στοιχεία που αποδεικνύουν οτι πρόκειται για τον δραπέτη των αγροτικών φυλακών Κασσάνδρας που είχε καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη για διακίνηση παράνομων μεταναστων.

Ο ρόλος της γυναικας

Οι αστυνομικοί, έχουν στήσει μπλόκα προκειμένου να εντοπίσουμε και να συλλάβουν τον δραπέτη που έφυγε από τις αγροτικές φυλακές.

Μάλιστα, οι αξιωματικοί της Ασφάλειας έχουν μιλήσει με συγκρατούμενους του 32χρονου Αλβανού και το βασικό ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν 
να δραπετεύσει από τη φυλακή ένα μήνα πριν την αποφυλάκισή του.

Οι πληροφορίες λένε, ότι οι συγκρατούμενοί του τόνισαν πως το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε σύγκρουση με τη γυναίκα του και προφανώς πήρε την απόφαση να δραπετεύσει προκειμένου να λύσει, όπως έλεγε, το πρόβλημα. 

Οι ιδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι η σύζυγός του του είχε διαμηνύσει ότι θέλουν να διακόψουν και να χωρίσουν καθώς στη ζωή της μπηκε τρίτο πρόσωπο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Θόλωσα, γιατί μου έκανε παρατήρηση για τις κάλτσες» λέει ο 50χρονος που έπνιξε με σακούλα την αδελφή του στη Θεσσαλονίκη
«Είχε εμμονή με την καθαριότητα και φοβόταν τα μικρόβια» - Η αντίδραση της γυναίκας του όταν την ενημέρωσε πως θα έμενε με την αδελφή του μετά το νοσοκομείο
Το 59χρονο θύμα της άγριας δολοφονίας στη Θεσσαλονίκη
Άρειος Πάγος για Τέμπη: Το ανώτατο δικαστήριο δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης για εκταφή νεκρών
«Δεν μπορεί να έχει οποιοδήποτε λόγο ή ρόλο στη λήψη των αποφάσεων των δικαστικών οργάνων, στα πλαίσια του δικαιοδοτικού τους έργου, ούτε και μπορεί να παρεμβαίνει στη δικαστική τους κρίση»
Ο απεργός πείνας, Πάνος Ρούτσι 14
Newsit logo
Newsit logo