Χαλκιδική: Η γυναίκα πίσω από την απόδραση του 32χρονου Αλβανού και η ληστεία της Ουκρανής τουρίστριας

Μία γυναίκα είναι το πρόσωπο «κλειδί» στην απόδραση ενός 32χρονου κρατούμενου, ενώ την ίδια ώρα ερευνάται η εμπλοκή του στη ληστεία σε βάρος μιας νεαρής Ουκρανής στη Χαλκιδική.

Σε ένα πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της ληστείας 25χρονης Ουκρανής τουρίστριας στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής με βασικο ύποπτο εναν Αλβανό δραπέτη.

Η ίδια, σε φωτογραφίες που της έδειξαν οι αστυνομικοί, αναγνώρισε στο πρόσωπο του 32χρονου δραπέτη των φυλακών ως τον άνθρωπο που τους επιτέθηκε, τη χτύπησε και της άρπαξε 2.000 ευρώ.

Ομως, οι αναλυτές της Ασφάλειας προσπαθούν να εντοπίσουν στοιχεία που αποδεικνύουν οτι πρόκειται για τον δραπέτη των αγροτικών φυλακών Κασσάνδρας που είχε καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη για διακίνηση παράνομων μεταναστων.

Ο ρόλος της γυναικας

Οι αστυνομικοί, έχουν στήσει μπλόκα προκειμένου να εντοπίσουμε και να συλλάβουν τον δραπέτη που έφυγε από τις αγροτικές φυλακές.

Μάλιστα, οι αξιωματικοί της Ασφάλειας έχουν μιλήσει με συγκρατούμενους του 32χρονου Αλβανού και το βασικό ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν

να δραπετεύσει από τη φυλακή ένα μήνα πριν την αποφυλάκισή του.

Οι πληροφορίες λένε, ότι οι συγκρατούμενοί του τόνισαν πως το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε σύγκρουση με τη γυναίκα του και προφανώς πήρε την απόφαση να δραπετεύσει προκειμένου να λύσει, όπως έλεγε, το πρόβλημα.

Οι ιδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι η σύζυγός του του είχε διαμηνύσει ότι θέλουν να διακόψουν και να χωρίσουν καθώς στη ζωή της μπηκε τρίτο πρόσωπο.