Θρίλερ με μαχαιρωμένη τουρίστρια στη Χαλκιδική: «Βλέπουν» τον δραπέτη των αγροτικών φυλακών πίσω από την επίθεση

Η επίθεση σε βάρος της 25χρονης τουρίστριας από την Ουκρανία, έγινε το απόγευμα της Παρασκευής (19/9/25) σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας επιτέθηκε, μαχαίρωσε και λήστεψε την 25χρονης στην Χαλκιδική, από την οποία κατάφερε να πάρει 2.000 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να σχετίζεται το περιστατικό με τον 27χρονο Αλβανό δραπέτη από τις αγροτικές φυλακές, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr οι αστυνομικοί έδειξαν στην γυναίκα φωτογραφίες του δραπέτη, η οποία τον αναγνώρισε λέγοντας όμως ότι δεν είναι 100% ότι αυτός είναι ο άνδρας που της επιτέθηκε με μαχαίρι.

Αυτή την ώρα, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα…