Ελλάδα

Χαλκιδική: Λεωφορείο που μετέφερε μαθητές συγκρούστηκε με βαν – Στο νοσοκομείο 3 άτομα

Δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός από το λεωφορείο που μετέφερε τους μαθητές - Πώς έγινε το τροχαίο
Τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (28.01.2026) στη Χαλκιδική, όταν λεωφορείο που μετέφερε μαθητές συγκρούστηκε με βαν που επέβαιναν συνολικά 6 άτομα.

Το τροχαίο έγινε στην επαρχιακή οδό Παλαιοχωρίου – Αγίου Νικολάου, στην περιοχή της Αρναίας, στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής. Το βανάκι κινούνταν με κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Παλαιοχώρι και συγκρούστηκε με το λεωφορείο που οδηγούσε 65χρονος κι ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων τραυματίστηκαν ο 44χρονος οδηγός του βαν και δύο επιβαίνοντες, μία 28χρονη γυναίκα και ένας 63χρονος άνδρας. Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου ώστε να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις και σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύει η υγεία τους.

Από το λεωφορείο που μετέφερε τους 35 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
131
117
100
89
51
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κεριά και λουλούδια έξω από το κατάστημα που εργαζόταν ο 30χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε στη Ρουμανία
Συγγενείς των θυμάτων, τα οποία κατάγονταν από Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Κατερίνη και Θεσσαλονίκη είναι σοκαρισμένοι και απαρηγόρητοι - Κλειστό το μαγαζί στο οποίο εργαζόταν ένας εκ των 7 θυμάτων στη Ρουμανία
Το μαγαζί στο οποίο δούλευε ο 30χρονος που σκοτώθηκε στην Ρουμανία
Πολύμηνη η διαρροή προπανίου στη Βιολάντα - Από σπινθήρα η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων
Η ποσότητα του προπάνιου που εντοπίστηκε στο άζωτο ήταν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα – Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής για τη φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή στις 5 γυναίκες
Εικόνα από drone πάνω από το κατεστραμμένο τμήμα του εργοστασίου ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ
11
Τα πρόσωπα της τραγωδίας με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ - Ήταν όλοι από 20 έως 30 ετών
Ο Βασίλης Μολντοβάνοφ, ο Βασίλης Πάλο, ο Χρήστος Ζέπος και ο Γιώργος Κεσανίδης, ο Κώστας Μαρκόπουλος και ο Δημήτρης Μαρωνίτης είναι οι έξι από τους επτά οπαδούς του «Δικεφάλου του Βορρά» που έφυγαν από τη ζωή τόσο πρόωρα και άδικα
Τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ
Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες για την έκρηξη με τις 5 νεκρές στη «Βιολάντα» - Στο μικροσκόπιο τα μέτρα ασφαλείας στο μοιραίο εργοστάσιο
Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έφτασαν στον Εισαγγελέα Τρικάλων, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο τεχνικός ασφαλείας αλλά και ο τεχνικός βάρδιας
εργαζόμενοι έξω από το εργοστάσιο Βιολάντα
«Προσπαθούμε να μαζέψουμε τα κομμάτια μας» λέει η αδελφή θύματος του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ
«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι και προσπαθούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο σε αυτές τις δύσκολες ώρες για την οικογένειά μας» λέει στο newsit.gr η αδελφή του νεαρού οπαδού από τη Θεσσαλονίκη
Φονικό τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Newsit logo
Newsit logo