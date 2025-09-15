Χαλκιδική: Με drones, κάμερες και παγίδες προσπαθούν να εντοπίσουν τον λύκο που τραυμάτισε τον 5χρονο

Με drones, κάμερες και παγίδες αναζητούν τον λύκο που επιτέθηκε και τραυμάτισε 5χρονο παιδί από τη Σερβία στην Χαλκιδική στην περιοχή της Σιθωνίας την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Η επίθεση που εξαπέλυσε ο λύκος στο 5χρονο αγόρι στην Χαλκιδική είχε ως αποτέλεσμα να τον στείλει στο νοσοκομείο Πολύγυρου με εκδρομές και δαγκώματα.

Ο άνθρωπος που βοήθησε στην απώθηση του λύκου με πέτρες, δηλώνει στο Τhesspost.gr ότι «Ευτυχώς το παιδί είναι καλά και επέστρεψε στο σπίτι του, έγινε όλο πάρα πολύ γρήγορα».

Αρμόδιοι φορείς ξεκαθαρίζουν πως το συμβάν έγινε στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά και επισημαίνουν ότι δεν χρειάζεται πανικός, παρά μόνο επαγρύπνηση. Δίνουν μάλιστα στη δημοσιότητα φωτογραφία που τραβήχτηκε, λίγο μετά την απώθηση του ζώου.

Ο αντιδήμαρχος Σιθωνίας Αθανάσιος Μαλλίνης αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία στη Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας δηλώνει στο Thesspost ότι σε συνεργασία με την «Καλλιστώ» έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για τον εντοπισμό του λύκου και την απομάκρυνσή του.

«Έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για λύκο και όχι για τσακάλι. Έχουμε επικοινωνία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ».

Ήρθαν από προχθές το Σάββατο, έχουν τοποθετήσει κάμερες και το βράδυ πετάει drone με θερμική κάμερα, ώστε να δουν που ακριβώς περιφέρεται ο λύκος. Μέσα στην εβδομάδα θα τοποθετηθούν παγίδες ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε το ζώο».

Γίνονται επιθέσεις σε σκύλους – Σύσταση για βόλτα μόνο με λουρί

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος εμφανίζεται καθησυχαστικός και κάνει τη σύσταση στους ιδιοκτήτες σκύλων να χρησιμοποιούν λουρί την ώρα της βόλτας. «Έχουν ενημερωθεί όλες οι υπηρεσίες, δε χρειάζεται πανικός. Ωστόσο, όποιος ιδιοκτήτης βγάζει βόλτα τον σκύλο του, να τον έχει δεμένο με λουρί γιατί έχουν αναφερθεί επιθέσεις σε σκυλιά», τονίζει.

«Επείγουσα περίπτωση», λέει η «Καλλιστώ»

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου της «Καλλιστώ» Ιάσων Μπάντιος επισημαίνει στο Thesspost.gr ότι η οργάνωση είναι σε διαρκή επικοινωνία και με το δασαρχείο. «Οι τοπικές αρχές πρέπει να ενημερώσουν κατοίκους κι επισκέπτες, να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή τις πολύ πρωινές ώρες και το βράδυ. Να μην αφήνουν μόνα τους παιδιά ή ζώα.

Είναι επείγουσα περίπτωση, θεωρούμε ότι είναι προβληματική η εξοικείωση του συγκεκριμένου νεαρού ζώου και πρέπει να απομακρυνθεί. Τον τελικό λόγο για το συγκεκριμένο ζώο, θα τον έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος».