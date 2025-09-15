Χαλκιδική: Μητέρα καταγγέλλει ότι λύκος επιτέθηκε στην 5χρονη κόρη της σε παραλία

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στη Χαλκιδική την περασμένη Παρασκευή (12.09.2025), λίγο πριν από τις 8 το πρωί. Ένα 5χρονο κοριτσάκι έπαιζε αμέριμνο στην άκρη της θάλασσας στην παραλία του Αγίου Νικολάου (Σιθωνία), όταν – σύμφωνα με την μητέρα του – ένας λύκος εμφανίστηκε από πίσω και την δάγκωσε και τη γρατζούνισε στην πλάτη.

Σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας στην αστυνομία και τις τοπικές αρχές της Χαλκιδικής, το άγριο ζώο προκάλεσε τραύματα στο παιδί πριν απωθηθεί με πέτρες από την ίδια και έναν άνδρα που βρισκόταν εκεί. Ο λύκος τελικά απομακρύνθηκε και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Αρχικά, η μικρή μεταφέρθηκε στο τοπικό Κέντρο Υγείας, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου. Εκεί της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η υγεία της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η παρουσία λύκων επιβεβαιώνεται

Η παρουσία λύκων και τσακαλιών στην περιοχή της Χαλκιδικής είναι υπαρκτή, επιβεβαιώνει η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ, που ειδικεύεται στην άγρια ζωή. Ο εκπρόσωπός της, Ιάσων Μπάντιος, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι έχουν ήδη τοποθετηθεί κάμερες για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των ζώων.

Ο ίδιος υπογραμμίζει την ανάγκη ενημέρωσης των κατοίκων για τα μέτρα πρόληψης, ώστε να αποφευχθεί η προσέγγιση των άγριων ζώων σε κατοικημένες περιοχές.

Ένα περιστατικό που επαναφέρει τις ανησυχίες γύρω από τη συνύπαρξη κατοίκων, παραθεριστών και άγριας ζωής στην Ελλάδα.