Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Η 44χρονη πέθανε μέσα σε 5 λεπτά – Το μαχαίρι του 53χρονου έφτασε από τον λαιμό της στον πνεύμονα

Μέσα σε πέντε λεπτά έχασε τη ζωή της η 44χρονη μετά τη μαχαιριά που της κατάφερε ο 53χρονος σύζυγός της στη γυναικοκτονία στη Διαλαμπή Ροδόπης το μεσημέρι της Τετάρτης (26.8.26) που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική έκθεση για τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη, ο 53χρονος επιτέθηκε στην άτυχη 44χρονη με ένα κουζινομάχαιρο 20 εκατοστών και της κατάφερε χτύπημα στον λαιμό και στην τραχηλική χώρα.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το μαχαίρι τρύπησε τον δεξιό πνεύμονα της γυναίκας, προκαλώντας της εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία ενώ δεν υπάρχουν στο σώμα της άλλες κακώσεις.

Η 44χρονη ξεψύχησε από τη φονική μαχαιριά μέσα σε πέντε λεπτά.

Η επίθεση έγινε μέσα στο σπίτι του ζευγαριού την ώρα που βρισκόταν μέσα σε αυτό και η 16χρονη κόρη τους. Την γυναίκα μετέφερε θανάσιμη τραυματισμένη στο νοσοκομείο Κομοτηνής ο 19χρονος γιος της, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

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Ο 53χρονος επιτέθηκε στη σύζυγό του μία ημέρα πριν αυτή βρεθεί με τη δικηγόρο της προκειμένου να κινήσει τις διαδικασίες για την υποβολή αίτησης διαζυγίου. Η γυναίκα που εργαζόταν σε τουριστική επιχείρηση στη Θάσο επέστρεψε στο σπίτι της για να παραβρεθεί στα γενέθλια της 16χρονης κόρης της.

Ο δράστης νοσηλεύεται, φρουρούμενος στο «Σισμανόγλειο». Φέρεται να έχει τραύμα στην κοιλιά του, ενώ ήπιε πετρέλαιο στην προσπάθειά του να αυτοκτονήσει.

«Είχαμε κλείσει ραντεβού για σήμερα για διαδικασία έκδοσης διαζυγίου»

«Η τελευταία επικοινωνία ήταν ένα βράδυ πριν συμβεί το τραγικό γεγονός. Ο λόγος της επικοινωνίας αφορούσε τη διαδικασία έκδοσης διαζυγίου, κατά την οποία συζητήσαμε και κλείσαμε ραντεβού, το οποίο ήταν για σήμερα στις έντεκα η ώρα με το θύμα. Δεν πρόλαβε. Και αυτό ήταν το τραγικό. Μπορώ να επιβεβαιώσω και αυτός ήταν και ο λόγος του διαζυγίου, ότι υπήρχαν, υπήρχε ενδοοικογενειακή βία. Το θύμα είχε δεχτεί πολλές φορές επίθεση από το σύζυγό της», δήλωσε η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Ευαγγελία Κάλλου.

«Όπως καταλαβαίνετε πολλές φορές οι γυναίκες βρίσκονται υπό πολύπλευρη πίεση. Γι’ αυτό και δεν αποχωρούν. Οικονομικά κυρίως, οικονομικούς κυρίως λόγους που δεν αποχωρούν, αλλά και διάφορα άλλα, πόσο περισσότερο όταν πρόκειται για αλλοδαπό, όπως ήταν και η εντολέας μου, η οποία δυσκολευόταν να έχει δική της άδεια παραμονής. Γιατί όπως ξέρετε βασικό κριτήριο για την έκδοση της άδειας παραμονής είναι τα οικονομικά στοιχεία τα οποία πάντα μπορούσε, μπορούσε να έχει δική της άδεια παραμονής και όχι με το οικογενειακό εισόδημα που είχε με τον σύζυγό της. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί πολλές φορές εμείς οι νομικοί και οι δικηγόροι σε τέτοιες στιγμές σκεφτόμαστε το τι κάναμε λάθος και τι μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο για να μπορέσουμε να σώσουμε αυτή τη γυναίκα. Από σκέψη όλο το βράδυ κατέληξα στο ότι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει είναι η ίδια. Γι’ αυτό και πρέπει όλες οι γυναίκες να μιλάνε και να φεύγουν όσο προλαβαίνουν. Για το νομικό κομμάτι δεν είμαι σε θέση ακόμα να σας ενημερώσω. Ο κύριος εισαγγελέας δεν έχει παραλάβει ακόμα την δικογραφία. Από εκεί και πέρα θα δούμε πως θα εξελιχθεί», ανέφερε.

«Το 2022 είχε κάνει πάλι καταγγελία μαζί με την κόρη της. Είχε κάνει καταγγελία. Δεν ήμουν εγώ η συνήγορος. Βρισκόντουσαν στην Κρήτη. Η επικοινωνία που έχω μαζί της είναι τα τελευταία τρία, περίπου δύο, τρία χρόνια», επισήμανε.

«Αυτό το οποίο τρέχουμε αυτή τη στιγμή είναι το μέλλον των παιδιών. Ευτυχώς ζούμε σε επαρχία και είμαστε, νιώθω τυχερή σε αυτό το κομμάτι γιατί πολλές φορές επικοινώνησαν μαζί μου και αρχές για να μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά, να προσφέρουν στέγη και οποιαδήποτε βοήθεια σε αυτά τα παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι όμως δεν είναι εύκολη η επικοινωνία μαζί τους. Βρίσκονται ακόμα σε σοκ», κατέληξε.