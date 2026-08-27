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Ρέθυμνο: Συνελήφθη 45χρονος Γερμανός για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος 13χρονου

Ο ανήλικος κατήγγειλε το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε στο Ενετικό λιμάνι του Ρεθύμνου
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος
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Απίστευτο περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκου σημειώθηκε στο Ρέθυμνο, για την οποία συνελήφθη ένας 45χρονος με καταγωγή από την Γερμανία.

Στη σύλληψη ενός 45χρονου Γερμανού προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (27.08.2026) στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ρεθύμνου, μετά από καταγγελία 13χρονου για περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ενετικό λιμάνι του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Ο 13χρονος έσπευσε στις αρχές και ανέφερε το περιστατικό με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στην αναζήτηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Σε βάρος του 45χρονου υποβλήθηκε καταγγελία από τον ανήλικο.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση του άρθρου 337 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα «Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου», ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

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