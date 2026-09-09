Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό 27χρονου τουρίστα σε μπαρ – «Με κυνήγησαν και άρχισαν να με χτυπάνε»

Σοκαριστικές στιγμές καταγράφει βίντεο-ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr από τον άγριο ξυλοδαρμό σε βάρος 27χρονου τουρίστα απο τη Γερμανία, τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής.

Στο βιντεοληπτικό υλικό από το εσωτερικό του μπαρ στη Χαλκιδική, αποτυπώνεται καρέ-καρέ το σοκαριστικό περιστατικό, του ξυλοδαρμού του άτυχου τουρίστα, με δεκάδες ανθρώπους να εμπλέκονται στο περιστατικό.

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Σύμφωνα με πληροφορίες η συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου 2026. Ο 27χρονος παραθεριστής βρισκόταν σε μπαρ σε περιοχή της Χαλκιδικής και συνομιλούσε με μια 21χρονη κοπέλα, όταν τον πλησίασε άγνωστος άνδρας με έντονα επιθετικό ύφος.

Αισθανόμενος άμεση απειλή, ο 27χρονος προσπάθησε να απομακρυνθεί τρέχοντας προς την έξοδο. Τότε, δύο νεαροί ορμούν πίσω του και τον καταδιώκουν.

Ο ένας απο αυτούς τον πλησιάζει πρώτος, τον ακινητοποιεί τραβώντας τον από το χέρι και τον χτυπάει με τη δεξιά του γροθιά δύο φορές στο πρόσωπο, ρίχνοντάς τον μπρούμυτα στο πάτωμα. Στη συνέχεια, κρατώντας τον με το αριστερό χέρι, του καταφέρει άλλα τέσσερα χτυπήματα στο κεφάλι.

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Ο δεύτερος καταφθάνει αμέσως μετά και, ενώ το θύμα είναι ήδη πεσμένο στο έδαφος και δέχεται γροθιές, τον κλωτσάει με το δεξί πόδι στο κεφάλι.

Από τα βαριά χτυπήματα ο 27χρονος έχασε τις αισθήσεις του, ενώ κατά την επαναφορά του διαπιστώθηκε ότι έφερε και τομή στον μηρό. Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο και μετά από δύο λεπτά περίπου ο πρώτος δράστης, που είχε χτυπήσει τον 27χρονο με γροθιές, αντιδικεί με κόσμο που συγκεντρώθηκε στο σημείο.

Άμεσα καταφτάνει και ο δεύτερος άνδρας, παίρνει φόρα και ρίχνει το σώμα του στα άτομα που συγκρατούσαν τον άλλον, απωθώντας τους, ενώ στην συνέχεια χτυπάει με τις γροθιές του κάποιον από αυτούς. Στην συνέχεια οι δύο νεαροί ανταλλάσσουν γροθιές και απωθήσεις με άτομα από τον συγκεντρωμένο κόσμο, ενώ ο δεύτερος πετάει σε κάποιον άντρα μία καρέκλα του καταστήματος.

Στο σημείο παρενέβη άμεσα ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος απώθησε τους δύο δράστες και προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Η αστυνομία, μετά απο έρευνα, κατέληξε στην ταυτοποίηση των δραστών. Πρόκειται για έναν 25χρονο και έναν 21χρονο, οι οποίοι στα πλαίσια προκαταρκτικής έρευνας των Αρχών κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις, ενώ κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

«Με κυνήγησαν και αφού με πρόλαβαν άρχισαν να με χτυπάνε»

Όσα φέρεται να κατέθεσε στις αρχές ο 27χρονος Γερμανός συγκλονίζουν: «Ήρθα στην Ελλάδα για διακοπές στις αρχές Ιουλίου του 2026, κάτι που κάνω κάθε χρόνο. Πήγα στην Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, όπου συνάντησα την οικογένειά μου που ήταν ήδη εκεί και όλοι μαζί μείναμε σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.

Στο κατάστημα που έγινε το περιστατικό είχα πάει με δύο φίλους μου γύρω στις 21:30. Οι φίλοι μου έφυγαν περίπου στις 00:30, ενώ εγώ παρέμεινα στο κατάστημα. Μετά από μία ώρα περίπου και λίγο πριν φύγω από το κατάστημα για να πάω στο διαμέρισμά μου να κοιμηθώ είδα γνωστή μου και πήγα να χαιρετίσω επειδή είχα να την δω από πέρυσι που την γνώρισα. Με την κοπέλα είμαστε φίλοι στο Instagram.

Η μουσική έπαιζε πολύ δυνατά και για να της μιλήσω έπρεπε να γύρω κοντά στο αυτί της. Λίγη ώρα μετά κι ενώ συζητούσαμε, είδα έναν άγνωστο προς εμένα νεαρό άνδρα να με πλησιάζει, να με κοιτάει και να μου λέει κάτι. Δεν μπόρεσα να ακούσω τι ακριβώς μου έλεγε και σε ποια γλώσσα, ωστόσο από την έκφραση του προσώπου του και την στάση του σώματός του ένιωσα να απειλούμαι και αμέσως προσπάθησα να φύγω.

Τότε αυτός μαζί με έναν άλλο άγνωστο άνδρα με κυνήγησαν και αφού με πρόλαβαν άρχισαν να με χτυπάνε. Ο ένας με χτύπησε με τις γροθιές του στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να πέσω, μπρούμυτα στο έδαφος. Αμέσως μετά ένιωσα κάποιος να με χτυπάει στο κεφάλι μου και μετά από αυτό έχασα τις αισθήσεις μου. Δεν γνωρίζω πόση ώρα ήμουν αναίσθητος, όταν όμως ανέκτησα τις αισθήσεις μου κάθισα σε κάποιο σημείο στον χώρο του μπαρ. Μαζί μου περίμενε και η φίλη μου, κάνοντάς μου παρέα. Τότε είδα ότι το δεξί μου πόδι είχε κόψιμο και από το σημείο αυτό έτρεχε αίμα. Κάποιος μου περιποιήθηκε την πληγή στο πόδι βάζοντάς μου γάζα.

Όταν συνήλθα κάπως και επειδή δεν είχα καταλάβει τον λόγο που συνέβη η επίθεση σε βάρος μου ένιωσα να απειλούμαι και αποφάσισα να φύγω από το μπαρ, πριν έρθει το ασθενοφόρο, το οποίο όπως ενημερώθηκα αργότερα είχε ήδη κληθεί. Σε κουβέντα που κάναμε πέρυσι με τη φίλη μου, η ίδια είχε αναφέρει ότι ο πρώην σύντροφός της, είναι επιθετικός και ζηλιάρης και αναρωτιέμαι, χωρίς να είμαι απόλυτα βέβαιος, μήπως αυτός ήταν ο λόγος της σε βάρος μου επίθεσης».

Ωστόσο η 21χρονη κοπέλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε στις αρχές πως δεν γνωρίζει προσωπικά κανέναν απο τους εμπλεκόμενους, εκτός απο τον 27χρονο Γερμανό τουρίστα.

Η συνήγορος υπεράσπισης του 21χρονου Ανθούλα Ανάσογλου, μιλώντας στο newsit.gr υποστηρίζει:

«Η παρέα τριών φίλων, που βγήκε να διασκεδάσει δυστυχώς βρέθηκε στο επίκεντρο μία συμπλοκή, που η ίδια ουδέποτε επιδίωξε. Το φερόμενο ως θύμα επιτέθηκε αναίτια και απροειδοποίητα σε ένα από τα παιδιά της παρέας με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά. Η συμπλοκή αυτή δε θα σταματούσε αν δεν παρενέβαιναν οι δύο φίλοι του αγοριού. Και μετά ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει.