Χαμηλό 15ετίας φέτος στους θανάτους από τροχαία για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Στο δεκάμηνο του έτους, δηλαδή μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου, έχουν χάσει τη ζωή τους σχεδόν 20% λιγότεροι άνθρωποι συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα
Περιπολικό
ΓΙaΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Χαμηλό 15ετίας στον φόρο αίματος από τα τροχαία που «πληρώνει» στους δρόμους η Ελλάδα καταγράφηκε φέτος για το δίμηνο Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, κατά το οποίο άρχισε η πλήρης εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Πρόκειται για το πρώτο δίμηνο εφαρμογής του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που προβλέπει αυστηρότερες ποινές για σοβαρές παραβάσεις και υπότροπους οδηγούς, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνεται η σαφώς πτωτική τάση στους θανάτους από τροχαία στην άσφαλτο για το σύνολο του 2025

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τους δύο πρώτους μήνες του φθινοπώρου, περίοδο πυκνής οδικής κυκλοφορίας καθώς συμπίπτει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, την επιστροφή των περισσότερων αδειούχων του καλοκαιριού αλλά και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο πανελλαδικά 85 άνθρωποι και τραυματίστηκαν σοβαρά 88.

Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση για το συγκεκριμένο δίμηνο από το 2010, το πρώτο έτος για το οποίο διαθέτει αναλυτικά δεδομένα η εθνική στατιστική υπηρεσία, ενώ και μεμονωμένα, τόσο τον Σεπτέμβριο όσο και τον Οκτώβριο, θρηνήσαμε λιγότερους νεκρούς λόγω τροχαίων σε σχέση με οποιονδήποτε αντίστοιχο μήνα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.

Ενδεικτικό της βελτίωσης είναι ότι τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020 οι νεκροί από τροχαία ανήλθαν σε 133 και οι βαριά τραυματισμένοι σε 117. Ο απολογισμός το 2015 ήταν 123 θάνατοι και 162 σοβαροί τραυματισμοί, ενώ το 2010 έχασαν τη ζωή τους 240 άνθρωποι και 285 υπέστησαν σοβαρά τραύματα στους δρόμους της χώρας.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση που δίνει η Αστυνομία στα αλκοτέστ και στους αυτόματους ελέγχους μέσω προηγμένων καμερών, επιβεβαιώνουν την καθαρά πτωτική τάση που καταγράφεται φέτος στις απώλειες στην άσφαλτο.

Όπως προκύπτει από τους πίνακες που δημοσίευσε σήμερα η στατιστική αρχή, στο δεκάμηνο του έτους, δηλαδή μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου, έχουν χάσει τη ζωή τους σχεδόν 20% λιγότεροι άνθρωποι συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα δεδομένα για το σύνολο του 2025 αναμένεται να δημοσιευθούν από την ΕΛΣΤΑΤ στα τέλη του ερχόμενου Φεβρουαρίου.

