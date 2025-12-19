Συμβαίνει τώρα:
Χαμός στο Αιγαίο με εμπλοκή οπλισμένων τουρκικών F-16 και συνολικά 4 παραβάσεις και 8 παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου

Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρία χρόνια είχαμε εμπλοκή τουρκικών και ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών που σημειώθηκε μεταξύ Λήμνου και Λέσβου
Ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16
Ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Σε μια άλλη εποχή πριν από τα λεγόμενα «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο επανήλθε η Τουρκία, η οποία κλιμάκωσε επικίνδυνα τις εντάσεις με παραβιάσεις και με παραβάσεις, καθώς επίσης και με μια εμπλοκή μεταξύ ελληνικών και  οπλισμένων τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών.

Φαίνεται πως η ένταξη της νέας φρεγάτας «Κίμων» στο Πολεμικό Ναυτικό εξόργισε την Τουρκία, η οποία θέλησε να «ξεσπάσει» με τον παλιό γνώριμο τρόπο της, δηλαδή με 8 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου και με 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών στο Αιγαίο.

Ειδικότερα, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι σήμερα (19.12.2025) δύο οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 προχώρησαν σε 1 παραβίαση και 1 παράβαση ενώ σημειώθηκε και εικονική αερομαχία (εμπλοκή) με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη.

Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρία χρόνια είχαμε εμπλοκή τουρκικών και ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών, η οποία μάλιστα σημειώθηκε μεταξύ Λήμνου και Λέσβου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η τελευταία εμπλοκή είχε γίνει στις 2 Φεβρουαρίου του 2023, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ.

Επίσης, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) προχώρησε σε 2 παραβάσεις και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72 προχώρησε σε 1 παράβαση και 6 παραβιάσεις, με τα αίματα στο Αιγαίο να «ανάβουν» με επικίνδυνο τρόπο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις κατά την διεθνή πάγια πρακτική.

