Χανιά: 2,5 χρόνια φυλακή στον καθηγητή με την κβαντική μηχανή που έπεισε την οικογένεια του εξαφανισμένου γιατρού ότι μπορεί να βοηθήσει

Ένοχος για απάτη κρίθηκε ο 54χρονος καθηγητής, γνωστός για την κβαντική μηχανή του, στα Χανιά ο οποίος κατάφερε να πείσει την οικογένεια του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου που αναζητείται πως μπορεί να βοηθήσει στις έρευνες για την εξαφάνισή του. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ

Ο 54χρονος κατηγορείται για απάτη σε βάρος της οικογένειας καθώς τους έπεισε πως μέσω της εφεύρεσης που κάνει χρήση κβαντικής τεχνολογίας και δορυφόρων, θα μπορούσε να βρει το στίγμα του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου του οποίου η εξαφάνιση δηλώθηκε πριν από 11 ημέρες στα Χανιά.

Ο κατηγορούμενος δεν εμφανίσθηκε στο δικαστήριο στο οποίο προσκομίστηκε έγγραφο ιδιώτη γιατρού με το οποίο επικαλείτο ασθένεια. Το έγγραφο δεν έγινε δεκτό και δικάστηκε χωρίς να είναι παρόν. Ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου κατέθεσε η μητέρα του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού η οποία υποστήριξε ότι η οικογένεια, πάνω στον πόνο της πίστεψε αυτά που ισχυριζόταν ο 54χρονος.

«Ο κατηγορούμενος ζήτησε αμοιβή 5.000 ευρώ και επιπλέον 1.000 ευρώ για έξοδα, ενώ είχε συνταχθεί και ένα πρόχειρο συμφωνητικό. Τα χρήματα θα τα έπαιρνε όταν τελείωνε την έρευνα του. Την περασμένη Τρίτη ενημερώθηκα από τις Αρχές ότι επρόκειτο για απάτη, ενώ και ο ίδιος ο 54χρονος επικοινώνησε μαζί μου λέγοντάς μου ότι έχει συλληφθεί», είπε μεταξύ άλλων.

Η μητέρα του 33χρονου γιατρού από την Θεσσαλονίκη, η ίδια εργαστηριακή γιατρός, η οποία βρίσκεται στα Χανιά από την προηγούμενη εβδομάδα παρακολουθώντας από κοντά τις έρευνες, περιέγραψε πώς ο 54χρονος εμφανίστηκε ως «ερευνητής», ισχυριζόμενος ότι μπορεί να εντοπίσει τον γιο της, υποδεικνύοντας μάλιστα συγκεκριμένα σημεία στις αστυνομικές αρχές, τα οποία ελέγχθηκαν χωρίς να προκύψει κανένα απολύτως στοιχείο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά της ότι ο κατηγορούμενος ζήτησε από την οικογένεια μία τρίχα από τα μαλλιά του 33χρονου ή οτιδήποτε θα μπορούσε να ελεγχθεί για DNA, υποστηρίζοντας ακόμη ότι «κάθε άνθρωπος διαθέτει μια ταυτότητα κβαντικής μηχανικής με έναν μοναδικό αριθμό».

Στο δικαστήριο αναγνώστηκε και η έγγραφη κατάθεση του διοικητή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων κ. Ιωάννη Σγούρου, σύμφωνα με την οποία ο 54χρονος ισχυρίστηκε ότι διαθέτει δορυφορικό σύστημα εντοπισμού αγνοουμένων. «Ο κατηγορούμενος είχε υποδείξει δύο σημεία – ένα στη Σούδα και ένα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Χαλέπα – καθώς και συντεταγμένες υποτιθέμενης πορείας του αγνοούμενου, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, έχοντας δημιουργήσει ένα πλήρες «cover story» ως ερευνητής», ανέφερε στην κατάθεση του.

Την ίδια στιγμή οι έρευνες για τον εντοπισμό του ειδικευόμενου γιατρού συνεχίζονται από τις αστυνομικές αρχές των Χανίων. Συμπληρώνονται δώδεκα ημέρες από την ημέρα της εξαφάνισης του και το μοναδικό στοιχείο που έχει βρεθεί, είναι το αυτοκίνητο του το οποίο υπενθυμίζεται ότι εντοπίστηκε ακινητοποιημένο σε αγροτική τοποθεσία στον Φρέ Αποκορώνου.