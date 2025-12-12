Συμβαίνει τώρα:
Χανιά: Αγωνία για τον εντοπισμό του 33χρονου που εξαφανίστηκε από το Ηράκλειο – Βρέθηκε στον Αποκόρωνα το αυτοκίνητό του

Στις έρευνες συνδράμει η Πυροσβεστική Υπηρεσία με πεζοπόρο τμήμα 10 ατόμων, τον σκύλο της ΕΜΑΚ και drone
Έρευνες
Συνεχίζεται το θρίλερ για τον εντοπισμό του 33χρονου άνδρα από το Ηράκλειο με τις αρχές να σαρώνουν και άλλες περιοχές της Κρήτης, σε μία μεγάλη επιχείρηση για να βρεθούν τα ίχνη του.

Τα ίχνη του νεαρού άνδρα που είναι γιατρός, εξαφανίστηκαν το βράδυ της Κυριακής 07.12.2025 από το Ηράκλειο και η εξαφάνισή του δηλώθηκε τη Δευτέρα 08.12.2025, καθώς δεν εμφανίστηκε στην δουλειά του.

Σύμφωνα με το Cretalive, ο 33χρονος εθεάθη για τελευταία φορά το βράδυ της Κυριακής, ενώ από τότε δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν από τους οικείους του, με τη δήλωση εξαφάνισής του να γίνεται την επόμενη ημέρα από τον πατέρα του.

O 33χρονος ετοιμαζόταν την επομένη της εξαφάνισής του, στις 8 Δεκεμβρίου να πάει στην δουλειά του, καθώς εργάζεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σαρώνουν την περιοχή οι αρχές

Κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζουν να «σαρώνουν» την περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά όπου εστιάζουν από την Πέμπτη 11.12.2025, οι αναζητήσεις και όχι μόνο, ενώ σύμφωνα με το zarpanews, το αυτοκίνητο του βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο χωριό Φρές του Δήμου Αποκορώνου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάποιο άλλο αντικείμενο ή ίχνος του 33χρονου που να οδηγεί σε κάποιο αποτέλεσμα.

Στις έρευνες συνδράμει η Πυροσβεστική Υπηρεσία με πεζοπόρο τμήμα 10 ατόμων, τον σκύλο της ΕΜΑΚ και drone.

Ελλάδα
