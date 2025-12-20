Συμβαίνει τώρα:
Χανιά: Αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και καρφώθηκε σε τοίχο – Νεκρός ο 37χρονος οδηγός

Το τροχαίο έγινε ώρες πριν βρεθεί η σορός του άνδρα - Δείτε φωτογραφίες
Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στα Χανιά, το πρωί του Σαββάτου (20.12.2025). Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας με αποτέλεσμα ο 37χρονος οδηγός να ανασυρθεί νεκρός.

Η σορός του άνδρα βρέθηκε γύρω στις 10 το πρωί, σε στενό λίγα μέτρα από την παλιά εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου. Από την έρευνα αποδείχθηκε πως το τροχαίο δυστύχημα έγινε λίγες ώρες νωρίτερα αλλά μέχρι και εκείνη τη στιγμή δεν είχε δει κανένας το κατεστραμμένο αυτοκίνητο ώστε να ειδοποιήσει τις αρχές.

Όλα έγιναν όταν ο οδηγός μπήκε στο στενό, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και καρφώθηκε σε τοίχο. Από την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Αν και εν τέλει έσπευσε ασθενοφόρο στο σημείο, οι διασώστες απλά επιβεβαίωσαν πως ο άνδρας είχε ήδη ξεψυχήσει.

