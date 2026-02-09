Ελλάδα

Χανιά: Αυτοκίνητο χτύπησε πεζή στην Χαλέπα και εξαφανίστηκε

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε την γυναίκα στο Νοσοκομείο Χανίων
Ασθενοφόρο
Φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI/ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ

Απίστευτο περιστατικό παράσυρσης με εγκατάλειψη σημειώθηκε την Δευτέρα (09.02.2026) στα Χανιά.

Αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή της Χαλέπας Χανίων όπου συνέβη η παράσυρση με θύμα μια πεζή γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες διερχόμενο αυτοκίνητο χτύπησε την γυναίκα, ενώ ο οδηγός του οχήματος αντί να σταματήσει έσπευσε να εξαφανιστεί.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε την γυναίκα στο Νοσοκομείο Χανίων.

Αστυνομικοί έχοντας μαρτυρίες από ανθρώπους που αντιλήφθηκαν το περιστατικό αναζητούν το αυτοκίνητο με τον ασυνείδητο οδηγό.

Ελλάδα
