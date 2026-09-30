Γιώργος Μαζωνάκης: «Πονάμε για το παιδί μας, ευχαριστούμε τον κόσμο για την αγάπη», λέει η οικογένειά του

Συντετριμμένη παρακολουθεί η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη όλα όσα έρχονται καθημερινά στο φως γύρω από τον θάνατό του, μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Είκοσι μία ημέρες μετά την απώλεια του τραγουδιστή, ο πόνος για τους δικούς του ανθρώπους παραμένει μεγάλος, την ώρα που τα αναπάντητα «γιατί» εξακολουθούν να τους βασανίζουν.

Όπως μετέδωσε το Star, οι γονείς του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη δεν έχουν αυτή τη στιγμή τη δύναμη ούτε για συνεντεύξεις ούτε για δημόσιες δηλώσεις, με τα ερωτήματα σχετικά με τον θάνατό του στο ιατρείο στο Κολωνάκι να είναι ακόμη αναπάντητα, παρά την προφυλάκιση των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

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Η οικογένεια βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον δικηγόρο της, Χαράλαμπο Λυκούδη, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι θα υπάρξουν νομικές ενέργειες σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι διατυπώνονται ψευδείς ισχυρισμοί γύρω από την υπόθεση.

Μέσα στο πένθος της, ωστόσο, η οικογένεια θέλησε μέσω του Star να ευχαριστήσει τον κόσμο για την αγάπη και το ενδιαφέρον που έχει δείξει για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για το ενδιαφέρον. Είμαστε συντετριμμένοι. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις, τα πάντα. Δεν υπάρχουν λόγια, τι να πούμε… Δεν έχουμε δύναμη για λόγια. Πονάμε για το παιδί μας, για τη λατρεία μας… Και συγκινούμαστε με την τεράστια αγάπη του κόσμου στον Γιώργο μας».

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Παράλληλα, διαψεύδεται η πληροφορία που είχε κυκλοφορήσει ότι το σπίτι όπου έμενε ο τραγουδιστής στη Βούλα θα μετατραπεί σε μουσείο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ακίνητο δεν ανήκε στον ίδιο, αλλά το νοίκιαζε.

Στο σπίτι εξακολουθούν να βρίσκονται προσωπικά αντικείμενα του Γιώργου Μαζωνάκη και το τι θα γίνει με αυτά αναμένεται να αποφασιστεί αργότερα, καθώς αυτή τη στιγμή προέχει το πένθος της οικογένειας.

«Βεβαίως, υπάρχουν εκεί τα προσωπικά του αντικείμενα. Θα δούμε σε δεύτερο χρόνο τι θα γίνει με αυτά. Είναι πολύ νωρίς, γιατί οι άνθρωποί του πενθούν. Το σίγουρο είναι ότι συγγενείς και φίλοι του, δε θα αφήσουν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη να ξεχαστεί», σημείωσε.