Χανιά: Στην ανακρίτρια η 18χρονη που χτύπησε το βρέφος της – Το ιστορικό κακοποίησής της και η επιλόχειος κατάθλιψη

Ενώπιων της ανακρίτριας βρέθηκε ξανά σήμερα (17.09.2026) η 18χρονη μητέρα που ομολόγησε την κακοποίηση του 17 ημερών βρέφους της στα Χανιά, με αποτέλεσμα αυτό να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η 18χρονη οδηγήθηκε στο δικαστήριο λίγο μετά τις 11:00 το πρωί απολογούμενη ξανά για την φρικτή κακοποίηση του βρέφους της. Το 17 ημέρων μωρό συνεχίζει και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου καθώς οι γιατροί του νοσοκομείου Χανίων έκριναν επιτακτική τη διακομιδή του.

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Η υπόθεση έγινε γνωστή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο όταν το βρέφος μεταφέρθηκε σε κακή κατάσταση στο νοσοκομείο. Η μητέρα του προσπάθησε να πείσει τους γιατρούς πως χτύπησε όταν έπεσε από τα χέρια της αλλά εκείνοι δεν πείστηκαν.

Αμέσως ενημέρωσαν τις αρχές που ξεκίνησαν έρευνες και την προσήγαγαν. Κατά την εξέτασή της, ομολόγησε πως χτύπησε με τα χέρια της τα μάγουλά του.

Το βρέφος βρίσκεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

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Θύμα κακοποίησης η μητέρα από 4 χρονών και με επιλόχειο κατάθλιψη στο ιστορικό της

Από την πρώτη στιγμή η μητέρα υποστήριζε πως δεν ένιωθε ο εαυτός της το τελευταίο διάστημα καθώς έπασχε από επιλόχειο κατάθλιψη.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αναμένεται να προβληθούν εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας.

Το Χαμόγελο του Παιδιού σε ανακοίνωσή του γνωστοποίησε πως η 18χρονη υπήρξε και η ίδια θύμα χρόνιας κακοποίησης από την ηλικία των 4 χρόνων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η νεαρή ήταν γνωστή στις αρμόδιες αρχές και παρακολουθούνταν από κοινωνικές υπηρεσίες κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το βρέφος. Το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στην πορεία της υγείας του, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μετά την απολογία της, ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν εάν θα προφυλακιστεί ή εάν θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους έως την εκδίκαση της υπόθεσης.