Χανιά: Ελεύθερος με εγγύηση 150.000 ευρώ ο επίσκοπος Δορυλαίου για την υπόθεση των 175 στρεμμάτων

Η ανακρίτρια όρισε χρηματική εγγύηση 150.000 ευρώ σε βάρος του επισκόπου και υποχρέωση παρουσίας κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα
Δικαστήρια Χανίων
Δικαστήρια Χανίων

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το βράδυ της Τρίτης (02.12.2025) ο επίσκοπος Δορυλαίου που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση εκβιασμών που είδε το φως της δημοσιότητας πριν λίγους μήνες στα Χανιά.

Ο επίσκοπος οδηγήθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Τρίτης, ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα στα Χανιά, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την έγγραφή βεβαίωση αποποίησης, για έκταση 175 στρεμμάτων που ανήκει στη Μονή Τζαγκαρόλων στην περιοχή του Ακρωτηρίου, την οποία κατηγορείται ότι έδωσε στα δύο προφυλακισμένα για την υπόθεση αδέρφια ξενοδόχους.

Η ανακρίτρια όρισε χρηματική εγγύηση 150.000 ευρώ σε βάρος του επισκόπου Δορυλαίου και υποχρέωση παρουσίας κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με το creta24.g, οι δύο ξενοδόχοι φέρονται να εκβίαζαν τον επίσκοπο, -κατά πληροφορίες τις οποίες ο ίδιος δεν αποδέχεται, με ροζ βίντεο- και έτσι κατάφεραν να αποσπάσουν τη βεβαίωση.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Διονύση Βέρρα, στη δικογραφία δεν υπάρχει ηχητικό ή βίντεο που ο κατηγορούμενος να εκβιάζεται από τα δύο αδέρφια.

«Έχει δημιουργηθεί τεράστιος θόρυβος γύρω από τον κατηγορούμενο και μας έφερε στην επιβολή περιοριστικών όρων. Δεν υπάρχει καμία απιστία. Αν στη θέση του βρισκόταν οποιοσδήποτε άλλος, δεν θα του είχε επιβληθεί κανένας περιοριστικός όρος», σημείωσε ο κ. Βέρρας.

