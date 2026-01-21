Χανιά: «Ευχαριστώ τη δικαιοσύνη» λέει ο πατέρας του 22χρονου για την καταδίκη του οδηγού της Porsche – Δικογραφία για 3 αστυνομικούς

Συγκινεί ο πατέρας του 22χρονου στις πρώτες του δηλώσεις μετά την καταδίκη του οδηγού της Porsche στα Χανιά, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για το τροχαίο που κόστισε τη ζωή στον γιο του. Σε εξέλιξη δικογραφία και για τους τρεις αστυνομικούς που είχαν διενεργήσει τον έλεγχο του οδηγού του σπορ αυτοκινήτου.

Το δικαστήριο έκρινε την Τετάρτη (21.01.2026) ένοχο τον 45χρονο οδηγό της Porsche, ο οποίος το 2025 στα Χανιά σκότωσε σε τροχαίο δυστύχημα τον 22χρονο Παναγιώτη Καρατζή στη λεωφόρο Σούδας, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών.

Η απολογία του 45χρονου δεν έπεισαν το δικαστήριο που τον έκρινε ένοχο για όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονταν.

Μετά την έκδοση απόφασης, ο πατέρας του 22χρονου, Παναγιώτη Καρατζή, Αντώνης Καρατζής, ευχαρίστησε την ελληνική δικαιοσύνη.

Όπως είπε είναι το πρώτο μέρος του δράματος, όσον αφορά στα δικαστήρια που θα ακολουθήσουν.

Επεσήμανε όμως, ότι με τη σημερινή της απόφαση η δικαιοσύνη έστειλε το μήνυμα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοια εγκλήματα.

Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι επιβλήθηκαν στον κατηγορούμενο πρωτοδίκως 18 χρόνια και μίλησε για μία προσπάθεια που θα συνεχιστεί όσο δύσκολα διαχειρίσιμη και αν είναι.

Αποδόθηκε δικαιοσύνη

Ο δικηγόρος της οικογένειας Καρατζή, Παναγιώτης Ψυλλάκης, μετά την ολοκλήρωση της δίκης ανέφερε ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη με τρόπο πληρέστατο, τόνισε ότι η ελληνική πολιτεία με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που θέσπισε ελαχιστοποίησε τον κίνδυνο να κυκλοφορεί κάθε ασυνείδητος σε απόλυτη μέθη και να σπέρνει τον θάνατο και επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια παράλληλη δικογραφία σε βάρος των τριών αστυνομικών που έκαναν τον έλεγχο το μοιραίο βράδυ.

Αναλυτικά όπως είπε: «Έγινε μια υποδειγματική διαδικασία με ενδελεχή εξέταση όλων των εκατέρωθεν ισχυρισμών. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο, απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς και δεν του αναγνώρισε ελαφρυντικά. Το παιδί δε γυρνά πίσω αλλά τουλάχιστον αισθανόμαστε την ικανοποίηση ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη με έναν τρόπο πληρέστατο. Είναι αυτό που λέμε έγκλημα και τιμωρία.

Μέχρι πρότινος η νομοθεσία σε αυτούς του είδους τα εγκλήματα ήταν εξαιρετικά επιεικής. Το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν, συνέτεινε στο να υπάρξει μια ριζική διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση αυτών των αδικημάτων.

Δεν μπορούν δηλαδή να κυκλοφορούν άνθρωποι οι οποίοι με τον τρόπο που οδηγούν, στην κατάσταση που βρίσκονται, να αποτελούν δημόσιο κίνδυνο. Η ελληνική πολιτεία το κατάλαβε και προχώρησε στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Σήμερα δικάζαμε μια τέτοια υπόθεση κάτω από το φως των καινούριων νομοθετικών ρυθμίσεων, με αποτέλεσμα να έχουμε ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο να κυκλοφορεί ο κάθε ασυνείδητος σε απόλυτη μέθη και να σπέρνει τον θάνατο».

Ως προς τη δικογραφία που βρίσκεται σε εξέλιξη σε βάρος των τριών αστυνομικών ήταν προς το παρόν λακωνικός λέγοντας: «Υπάρχει μια παράλληλη δικογραφία, είναι σε εξέλιξη».