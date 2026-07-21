Χανιά: Φορτηγό πλοίο έπεσε πάνω σε επιβατηγό στο λιμάνι της Σούδας – Βίντεο ντοκουμέντο

Καρέ καρέ κατεγράφη σε βίντεο η σύγκρουση πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, όταν το πρωί της Τρίτης (21.07.2026) φορτηγό πλοίο έπεσε πάνω στο πλοίο την ώρα που το δεύτερο απέπλεε από το λιμάνι.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά τα δύο πλοία που συγκρούστηκαν στο λιμάνι της Σούδας είναι το επιβατηγό οχηματαγωγό, Έλυρος και το Ro Ro Cargo Iosif K.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ώρα που το Έλυρος απέπλεε από το λιμάνι, το Cargo έκανε μανούβρα για να δέσει στο λιμάνι. Τότε, κάτω από άγνωστες συνθήκες το φορτηγό πλοίο έπεσε πάνω στο Έλυρος.

Το Έλυρος απέπλεε για να εκτελέσει το ημερήσιο δρομολόγιό του προς Πειραιά, με 100 επιβάτες 32 ΙΧ και 74 φορτηγά, ενώ το Cargo μετέφερε 84 φορτηγά.

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Το Ro Ro Cargo έδεσε στο λιμάνι παρουσία των λιμενικών αρχών οι οποίες ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στιγμή της σύγκρουσης

Και για τα δύο πλοία απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι να επιθεωρηθούν και να εκδοθεί άδεια αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα.

Οι λιμενικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ναυτικό ατύχημα, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί έλεγχος για τυχόν υλικές ζημιές στα δύο πλοία.