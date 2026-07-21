Ελλάδα

Χανιά: Φορτηγό πλοίο έπεσε πάνω σε επιβατηγό στο λιμάνι της Σούδας – Βίντεο ντοκουμέντο

Το Έλυρος απέπλεε για να εκτελέσει το ημερήσιο δρομολόγιό του προς Πειραιά, με 100 επιβάτες 32 ΙΧ και 74 φορτηγά, ενώ το Cargo μετέφερε 84 φορτηγά
Η σύγκρουση των δύο πλοίων
Η σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Καρέ καρέ κατεγράφη σε βίντεο η σύγκρουση πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, όταν το πρωί της Τρίτης (21.07.2026) φορτηγό πλοίο έπεσε πάνω στο πλοίο την ώρα που το δεύτερο απέπλεε από το λιμάνι. 

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά τα δύο πλοία που συγκρούστηκαν στο λιμάνι της Σούδας είναι το επιβατηγό οχηματαγωγό, Έλυρος και το Ro Ro Cargo Iosif K.

Την ώρα που το Έλυρος απέπλεε από το λιμάνι, το Cargo έκανε μανούβρα για να δέσει στο λιμάνι. Τότε, κάτω από άγνωστες συνθήκες το φορτηγό πλοίο έπεσε πάνω στο Έλυρος. 

Το Έλυρος απέπλεε για να εκτελέσει το ημερήσιο δρομολόγιό του προς Πειραιά, με 100 επιβάτες 32 ΙΧ και 74 φορτηγά, ενώ το Cargo μετέφερε 84 φορτηγά.

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Το Ro Ro Cargo έδεσε στο λιμάνι παρουσία των λιμενικών αρχών οι οποίες ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα.

Η στιγμή της σύγκρουσης

Και για τα δύο πλοία απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι να επιθεωρηθούν και να εκδοθεί άδεια αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα.

Οι λιμενικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ναυτικό ατύχημα, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί έλεγχος για τυχόν υλικές ζημιές στα δύο πλοία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
73
72
68
67
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Έξυπνες» κάμερες στους δρόμους: Το επόμενο 10ήμερο ακόμα 388 – Σχεδόν 4.000 κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις
Σε πλήρη ανάπτυξη εισέρχεται το νέο ψηφιακό σύστημα επιτήρησης της κυκλοφορίας στην Αττική, με εκατοντάδες νέες κάμερες να ενεργοποιούνται τις επόμενες ημέρες και μελλοντική αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης
Έξυπνη κάμερα 22
Διήμερο καύσωνα μαζί με αφρικανική σκόνη, οι περιοχές που θα επηρεαστούν – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Τι προβλέπει ο Κώστας Λαγουβάρδος - Πότε υποχωρεί το φαινόμενο - Συστάσεις του Στέλιου Λουκίδη προς τους πολίτες για την προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες
Ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες στο κέντρο της Αθήνας. Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΜΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
Newsit logo
Newsit logo