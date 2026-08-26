Άργος Ορεστικό: Τράβηξε όπλο στον γείτονα επειδή τον κατηγόρησε ότι του κλέβει κοτόπουλα

Ένα πρωτοφανές περιστατικό που παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή 23 Αυγούστου στο Άργος Ορεστικό. Πρωταγωνιστές δύο κάτοικοι της περιοχής με αφορμή τα κοτόπουλα του ενός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ των δύο γειτόνων στο Άργος Ορεστικό ξεκίνησε όταν ο ένας από τους δύο κατηγόρησε ευθέως τον άλλον ότι του κλέβει τα κοτόπουλα που έχει στην ιδιοκτησία του.

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Και οι δύο έχουν κοτόπουλα στις αυλές των σπιτιών τους: ο ένας ως έμπορος και ο άλλος εκτρέφοντάς τα για προσωπική του χρήση.

Η λεκτική διαμάχη κλιμακώθηκε ταχύτατα, με τις ύβρεις και τις αλληλοκατηγορίες να μετατρέπουν τη γειτονιά σε πεδίο μάχης.

Τα πνεύματα δεν άργησαν να «ανάψουν» επικίνδυνα.

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Σε έξαλλη κατάσταση, ο ένας εμπλεκόμενος έβγαλε όπλο και απείλησε ευθέως τη ζωή του άλλου, ευτυχώς, όμως, δεν τον πυροβόλησε.

Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη, αφοπλίζοντάς τον και προχωρώντας στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Κατά την εξέταση του κατασχεθέντος όπλου διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για αεροβόλο, το οποίο μπορεί – υπό συνθήκες – να καταφέρει καίριο ή ακόμα και θανάσιμο πλήγμα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος όρισε τακτική δικάσιμο.