Ελλάδα

Χανιά: Ξέχασαν 2 παιδάκια νηπιαγωγείου μέσα σε σχολικό λεωφορείο – Απολύθηκε η συνοδός, «βρέθηκαν σε τραγική κατάσταση»

Μητέρα πήγε να δώσει το μεσημεριανό στο παιδί και το βρήκε μέσα στο σχολικό μαζί με ένα άλλο - Το ΚΤΕΛ Χανίων - Ρεθύμνου ανακοίνωσε αργότερα την απόλυση της συνοδού
Front part of yellow school bus children educational transport.
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Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη σε χωριό των Χανίων το μεσημέρι της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, όταν οδηγός και συνοδός σχολικού ξέχασαν δύο παιδάκια μέσα στο λεωφορείο. Λίγη ώρα αργότερα το ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου ανακοίνωσε την απόλυση της συνοδού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, τα δυο παιδιά τάξης του προνηπίου που μεταφέρονταν σε νηπιαγωγείο του χωριού στα Χανιά, ηλικίας 4-5 ετών, βρέθηκαν ξεχασμένα μέσα στο σχολικό λεωφορείο (του ΚΤΕΛ) που ήταν παρκαρισμένο από το πρωί μέχρι να ξαναεκτελέσει το μεσημβρινό δρομολόγιο της επιστροφής τους.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια μαμά πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς θα ξεκινούσε πρώτη μέρα ολοήμερο. Ωστόσο όπως υποστηρίζουν, από το σχολείο της είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα στο σχολείο.

Έκτοτε άρχισε η αναζήτησή του, με τον οδηγό του λεωφορείου να μεταβαίνει στον χώρο που το είχε σταθμεύσει λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι και να εντοπίζει όχι ένα, αλλά δυο παιδιά σε τραγική κατάσταση.

«Τα παιδιά ήταν κατουρημένα και κλαμένα, σε τραγική κατάσταση» αναφέρει γονέας μαθητή που πηγαίνει στο σχολείο της περιοχής.

Όπως ενημερώνουν οι καταγγέλλοντες, το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε στις 8 παρά τέταρτο το πρωί μαζί με συνοδό, οι οποίοι φέρονται να τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Όπως υποστήριξαν γονείς, τα παιδιά από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, με τα δυο νήπια που φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις να μένουν κλειδωμένα, χωρίς να γίνουν αντιληπτά.

«Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί και να μην άκουσαν την συνοδό, δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα; Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση;», αναφέρει χαρακτηριστικά γονέας στο zarpanews.gr και συμπληρώνει: «τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε και οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα».

«Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής, τι θα γινόταν αν είχαμε ζέστη;» διερωτήθηκε μια ακόμη γονέας.

ΚΤΕΛ: «Η σχολική συνοδηγός απομακρύνθηκε»

Το ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό λέγοντας ότι: «Με αφορμή το απρόσμενο περιστατικό με τα δύο ανήλικα παιδιά που συνέβη χθες, 16 Σεπτεμβρίου 2026 σε σχολικό λεωφορείο της «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ», που εκτελεί καθημερινά δρομολόγιο προς συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της ενδοχώρας των Χανίων, η Εταιρεία μας δηλώνει τα παρακάτω:

Από την πρώτη στιγμή που η «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου Α.Ε.» ενημερώθηκε για το περιστατικό άμεσα ο πρόεδρος της Εταιρείας, κ. Γιάννης Καψανάκης έδωσε εντολή για την οριστική απομάκρυνση της σχολικής συνοδού όχι μόνο από τα καθήκοντά της αλλά γενικότερα από την «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ».

Οι εξηγήσεις που έδωσε η εν λόγω σχολική συνοδός για το περιστατικό δεν έγιναν αποδεκτές από τη Διοίκηση της Εταιρείας, καθώς πέρα από αυτό καθ’ αυτό το αποτέλεσμα των ενεργειών της -που πρωτίστως έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και δευτερευόντως προκάλεσε πλήγμα στο κύρος και την αξιοπιστία της Εταιρείας αντιβαίνουν τις σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες της «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ» για τη σωστή και κυρίως ασφαλή διαχείριση των μαθητών που μετακινούνται καθημερινά με τα λεωφορεία της Εταιρείας μας.

Εκφράζουμε τη λύπη μας για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό και την ειλικρινή μας συγνώμη στις οικογένειες των δύο παιδιών».

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