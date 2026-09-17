Νάξος: 16χρονη έπεσε από ταράτσα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου 2026 σε χωριό της Νάξου, με μία 16χρονη να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση της από ταράτσα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η 16χρονη επέστρεψε στο σπίτι της στην Νάξο αργά το βράδυ και λίγο αργότερα έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές.

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Αμέσως σήμανε συναγερμός και η ανήλικη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Νοσοκομείο Νάξου. Εκεί οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για να αντιμετωπίσουν την κατάστασή της, αναφέρει το cyclades24.gr.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, αποφασίστηκε η άμεση αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Η 16χρονη νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή της να παραμένει κρίσιμη, αλλά σταθερή. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της και παραμένουν επιφυλακτικοί για την εξέλιξή της.

Την ίδια ώρα, το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου ερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση της 16χρονης από την ταράτσα του σπιτιού.