Ελλάδα

Νάξος: 16χρονη έπεσε από ταράτσα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Άμεσα έγιναν οι διαδικασίες για την αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Αθήνας
Ασθενοφόρο
Photo / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου 2026 σε χωριό της Νάξου, με μία 16χρονη να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση της από ταράτσα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η 16χρονη επέστρεψε στο σπίτι της στην Νάξο αργά το βράδυ και λίγο αργότερα έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και η ανήλικη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Νοσοκομείο Νάξου. Εκεί οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για να αντιμετωπίσουν την κατάστασή της, αναφέρει το cyclades24.gr.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, αποφασίστηκε η άμεση αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Η 16χρονη νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή της να παραμένει κρίσιμη, αλλά σταθερή. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της και παραμένουν επιφυλακτικοί για την εξέλιξή της.

Την ίδια ώρα, το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου ερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση της 16χρονης από την ταράτσα του σπιτιού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
191
117
114
111
105
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Ζήτημα χρόνου να "φύγει" ο Μαζωνάκης, το θέμα είναι που θα "έσκαγε" η βόμβα» - Σοκάρουν τα πρώτα λόγια του γιατρού μέσα από τη φυλακή
Το έγγραφο στον ΙΣΑ για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης με αναφορά σε «προσάρτημα οζονοθεραπείας περί αφαίρεσης» - Εντοπίστηκε παράνομη σάουνα σε άλλο ιατρείο των γιατρών
Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο 58χρονος γιατρός
5
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Νέες καταγγελίες για το ιατρείο στο Κολωνάκι – «Οι επισκέψεις και τα σκευάσματα ήταν 5.500 την κάθε φορά»
Νέες καταγγελίες ασθενών βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το ιατρείο του Κολωνακίου στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης
Στιγμιότυπο από την είσοδο της κλινικής όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης 6
Newsit logo
Newsit logo