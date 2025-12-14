Ελλάδα

Χανιά: Ληστές έκαναν το μαγαζί γυαλιά – καρφιά και τραυμάτισαν τον φίλο του ιδιοκτήτη

Άρπαξαν μία χρυσή αλυσίδα από το λαιμό του ιδιοκτήτη, πριν εξαφανιστούν - Αστυνομικοί «χτενίζουν» την περιοχή για τον εντοπισμό τους
Με περίσσια αγριότητα οι ληστές, μπήκαν σε κατάστημα αγοράς χρυσού στο εμπορικό κέντρο της πόλης των Χανίων, το βράδυ της Κυριακής. Εκείνη τη στιγμή, ο ιδιοκτήτης ήταν μέσα μαζί με έναν φίλο του, έχοντας μισοκατεβασμένα τα ρολά. 

Σύμφωνα με το FlashNews οι ληστές μπήκαν κάτω από το ρολό του μαγαζιού στα Χανιά, προσπαθώντας να αρπάξουν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Κι όταν ο ιδιοκτήτης μαζί με τον φίλο του προσπάθησαν να τους εμποδίσουν, εκείνοι τους επιτέθηκαν τραυματίζοντας στο κεφάλι τον φίλο ενώ από τον ιδιοκτήτη άρπαξαν μια αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό του. 

Όλα αυτά, σε κεντρικότατο σημείο της πόλης…

Οι εικόνες που άφησαν πίσω τους οι ληστές είναι σοκαριστικές. Έκαναν το μαγαζί γυαλιά – καρφιά μέσα σε λίγα λεπτά και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. 

Οι αστυνομία κάνει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. 

