Χανιά: Μεθυσμένη 39χρονη οδηγός ανέβηκε σε πεζόδρομο και παρέσυρε τραπέζια

Τον τρόμο έζησαν οι άνθρωποι που καθόντουσαν σε καφετέριες στα Χανιά, όταν 39χρονη μεθυσμένη οδηγός, πέρασε με ταχύτητα με το αυτοκίνητό της σε πεζόδρομο και παρέσυρε τα τραπέζια των μαγαζιών.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη στην ακτή Μιαούλη στην περιοχή Κουμ Καπί στα Χανιά όταν η μεθυσμένη οδηγός ανέβηκε στον πεζόδρομο με το αυτοκίνητο και παρέσυρε δύο τραπέζια αλλά και ένα παιδικό καροτσάκι που από τύχη δεν ήταν μέσα το μωρό.

Ο κόσμος που καθόταν στις καφετέριες αν και ταραγμένος σηκώθηκε και άρχισε να κυνηγάει το αυτοκίνητο για να προσπαθήσει να το σταματήσει.

Κάποιοι άλλοι μάλιστα κάλεσαν και την αστυνομία η οποία έφτασε στο σημείο και συνέλαβε την 39χρονη, αφού εκείνη βρέθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως ανέφερε στον Alpha και ο ιδιοκτήτης μίας από τις καφετέριες «Απο τύχη δεν έγινε κάτι σοβαρό».