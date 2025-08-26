Χανιά: Νεκρή εντοπίστηκε η 95χρονη που αγνοούνταν 2 μέρες

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης μία ηλικιωμένης γυναίκας από τα Χανιά, καθώς το βράδυ της Δευτέρας (26.08.2025) εντοπίστηκε η σορός της.

Την εξαφάνιση της 95χρονης δήλωσαν οι συγγενείς της χτες το πρωί. Η άτυχη ηλικιωμένη είχε φύγει από το σπίτι της στην περιοχή Νεροκούρος στα Χανιά για να πάει σε μνημόσυνο στις Καλύβες Αποκορώνου, από όπου δε επέστρεψε ποτέ.

Σύμφωνα με ανάρτηση της οικογένειας της 95χρονης, τα ίχνη της εξαφανίστηκαν, ενώ επί ώρες δεν είχε επικοινωνήσει μαζί τους με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν οι αρχές, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Οι συγγενείς της έκαναν έκκληση μέσω ανάρτησης στο Facebook προκειμένου να βρεθεί η γυναίκα. Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την ανάρτηση, ενημέρωσαν το post πως η 95χρονη βρέθηκε νεκρή.

Η αιτία θανάτου της αναμένεται να προκύψει από την νεκροψία – νεκροτομή.