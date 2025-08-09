Χανιά: Νεκρός 50χρονος τουρίστας – Έχασε τις αισθήσεις του όσο κολυμπούσε στον Μπάλο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 50χρονος τουρίστας σήμερα (09.08.2025) στα Χανιά, την ώρα που κολυμπούσε.

Ο 50χρονος, με καταγωγή από τις ΗΠΑ, έχασε τη ζωή του σε θαλάσσια περιοχή στα Χανιά στην Κρήτη. Πρόκειται για τουρίστα, ο οποίος διέμενε στην περιοχή και μετέβη το μεσημέρι του Σαββάτου στον Μπάλο για να κολυμπήσει.

Ειδικότερα, το μεσημέρι ο ναυαγοσώστης που επόπτευε την περιοχή, είδε τον άτυχο άνδρα να αντιμετωπίζει πρόβλημα, έτρεξε για να τον βοηθήσει, αλλά όταν τον πλησίασε ο 50χρονος δεν είχε τις αισθήσεις του.

Παρά τις προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή, δεν τα κατάφεραν.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από το Λιμεναρχείο και το Κέντρο Υγείας Κισσάμου, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και από εκεί στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου.