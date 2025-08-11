Χανιά: Ποινή 7 μηνών με τριετή αναστολή σε «influencers» για απόπειρα εκβίασης ιδιοκτήτη βίλας στον Αποκόρωνα

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων επέβαλε ποινή φυλάκισης επτά μηνών με τριετή αναστολή σε ζευγάρι τουριστών που κρίθηκε ένοχο για απόπειρα εκβίασης ιδιοκτήτη πολυτελούς βίλας στον Αποκόρωνα.

Το ζευγάρι τουριστών, που συστήθηκε ως influencers στον ιδιοκτήτη της πολυτελούς βίλας στον Αποκόρωνα, στα Χανιά, απαιτούσε το ποσό των 675 ευρώ, απειλώντας ότι θα δημοσίευε αρνητικές κριτικές στα social media εάν ο ιδιοκτήτης δεν του έδινε τα χρήματα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το ζευγάρι υποστήριζε ότι διαθέτει 1,1 εκατομμύρια followers σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο (09/08/2025) , σε επιχείρηση της Τουριστικής Αστυνομίας, που χρησιμοποίησε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Ο ιδιοκτήτης της βίλας κατέθεσε ότι η οικογένειά του είχε ενοικιάσει στο ζευγάρι το κατάλυμα στις 3 Αυγούστου 2025 και, αρχικά, δεν υπήρξαν παράπονα. Ωστόσο, την επόμενη ημέρα, οι τουρίστες άρχισαν να διαμαρτύρονται για «προβλήματα» του σπιτιού, όπως το ύψος του γκαζόν, μικρές φθορές σε αντικείμενα της κουζίνας κ.α.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της βίλας, το ζευγάρι αμφισβήτησε το κόστος διαμονής και απαίτησε επιστροφή 30% του ποσού, απειλώντας ότι θα προχωρούσε σε αρνητικές κριτικές στις σελίδες τους στα social media, που θα μπορούσαν να πλήξουν τη φήμη και την επιχειρηματική δραστηριότητα του καταλύματος.