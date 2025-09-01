Συμβαίνει τώρα:
Χανιά: Προσπάθησε να πνίξει και να χτυπήσει με το αυτοκίνητο την κοπέλα του

Πριν από λίγους μήνες, ο άνδρας είχε κατηγορηθεί πάλι για ενδοοικογενειακή βία, κατά της ίδιας κοπέλας
Ο 21χρονος στα δικαστήρια Χανίων
Φωτογραφία zarpanews.gr

Στιγμές τρόμου έζησε στα χέρια του συντρόφου της μια 23χρονη κοπέλα, στον Πλατανιά Χανίων, όταν έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Οι λεπτομέρειες του περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας στον Πλατανιά Χανίων σοκάρουν. Ολα έγιναν τα ξημερώματα της Δευτέρας (01.09.2025) όταν μετά από καβγά, την κλείδωσε στο σπίτι της, την έπιασε από τα μαλλιά και πήγε να τη χτυπήσει. Στη συνέχεια, μπήκαν στο αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκαν προς χωράφι.

Το δράμα για την 23χρονη συνεχίστηκε, καθώς εκεί ο σύντροφός της προσπάθησε να την πνίξει πιάνοντάς την από τον λαιμό, ενώ αφαίρεσε και προσωπικά της αντικείμενα.

Στη συνέχεια, μπήκε στο αυτοκίνητο για να φύγει και κατευθύνθηκε προς το μέρος της επιχειρώντας να την χτυπήσει με το όχημά του.

Η κοπέλα κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, και ο άνδρας συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες, ο άνδρας είχε κατηγορηθεί πάλι για ενδοοικογενειακή βία, κατά της ίδιας κοπέλας.

Ο άνδρας το πρωί της Δευτέρας (01.09.2025), οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων, προκειμένου να απολογηθεί για την πράξη του.

Σύμφωνα, με πληροφορίες του zarpanews.gr, η νεαρή, αναμένεται να αποσύρει τις κατηγορίες, ωστόσο ο 21χρονος θα δικαστεί στα πλαίσια του αυτοφώρου

